快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

創意10月 EPS 1.45元 環科0.27元

經濟日報／ 記者鐘惠玲劉芳妙／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務商創意（3443）昨（26）日應主管機關要求，公布自結10月歸屬母公司業主淨利1.95億元，年增18.9％，每股純益1.45元。

創意搭上ASIC AI伺服器熱潮，尤其Google TPU當紅，創意人氣跟著旺，近期股價突破2,000元大關，昨天逆勢跌5元、收2,170元。

法人估，創意本季業績有望成長雙位數百分比，持續刷新歷史紀錄，量產相關業績也可能成長雙位數百分比，同步攀峰，不過在委託設計（NRE）方面，業績可能下滑，單季獲利表現則有可能持續提升。

電源廠環科（2413）遭列注意股票，昨（26）日應主管機關要求，公布自結10月稅後純益3,500萬元，年增六倍，每股純益0.27元。環科昨天股價開高殺低，終場收26.6元，逆勢跌2.05元。

環科前三季稅後淨損3,240萬元，每股淨損0.25元，10月自結獲利一舉弭平前三季虧損，主要受惠代工業務成長。市場預期，環科今年全年營運有望扭轉去年虧損態勢，繳出獲利成績單。

環科昨天不回應法人預估的財務數字，強調目前海用相關產品需求不錯，車用與網通客戶訂單平穩，本季營運有望優於第3季，2025年營運有機會比2024年好。

設計

延伸閱讀

台股大區間整理 年前有望再戰高點、法人曝這族群躍登盤面主流

發哥飆起來…跌27％後聯發科（2454）直衝漲停…專家分析：跟Google「大四喜」利多有關？

TPU 題材重燃 AI 多頭熱情！聯發科鎖漲停 矽光子族群紅通通

GoogleTPU超車輝達GPU衝擊供應鏈？ 狄驤喊「根本不用擔心」：共同受惠

相關新聞

鴻海擴大威州 AI 基建 四年期營運獎勵計畫熱轉 拓展伺服器製造

鴻海（2317）昨（26）日宣布投資美國威斯康辛州5.69億美元（約新台幣178.7億元）擴大當地AI基礎設施，鴻海累計...

神達揪伴衝刺印度市場

神達（3706）搶攻印度市場，旗下子公司神雲科技昨（26）日宣布與Redington Limited簽署全新經銷合作協議...

仁寶搶兆元國防商機

台灣將啟動史上最大國防特別預算，總額達1.25兆元，強化不對稱戰力，無人機更是重點項目，代工大廠仁寶（2324）挾掌握不...

創意10月 EPS 1.45元 環科0.27元

特殊應用IC（ASIC）設計服務商創意（3443）昨（26）日應主管機關要求，公布自結10月歸屬母公司業主淨利1.95億...

宏碁新兵 海柏特將上櫃

宏碁集團「老虎隊」將再添新兵，海柏特（6884）昨（26）日舉行上櫃前業績發表會。展望後市，海柏特預計在第4季營運轉強下...

宏正搶進伺服器機房

宏正自動科技（6277）昨（26）日指出，2026年將是AI科技硬體爆發式成長的關鍵，除大型CSP外，中大型企業也有內建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。