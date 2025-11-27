創意10月 EPS 1.45元 環科0.27元

特殊應用IC（ASIC）設計服務商創意（3443）昨（26）日應主管機關要求，公布自結10月歸屬母公司業主淨利1.95億元，年增18.9％，每股純益1.45元。

創意搭上ASIC AI伺服器熱潮，尤其Google TPU當紅，創意人氣跟著旺，近期股價突破2,000元大關，昨天逆勢跌5元、收2,170元。

法人估，創意本季業績有望成長雙位數百分比，持續刷新歷史紀錄，量產相關業績也可能成長雙位數百分比，同步攀峰，不過在委託設計（NRE）方面，業績可能下滑，單季獲利表現則有可能持續提升。

電源廠環科（2413）遭列注意股票，昨（26）日應主管機關要求，公布自結10月稅後純益3,500萬元，年增六倍，每股純益0.27元。環科昨天股價開高殺低，終場收26.6元，逆勢跌2.05元。

環科前三季稅後淨損3,240萬元，每股淨損0.25元，10月自結獲利一舉弭平前三季虧損，主要受惠代工業務成長。市場預期，環科今年全年營運有望扭轉去年虧損態勢，繳出獲利成績單。

環科昨天不回應法人預估的財務數字，強調目前海用相關產品需求不錯，車用與網通客戶訂單平穩，本季營運有望優於第3季，2025年營運有機會比2024年好。