台灣將啟動史上最大國防特別預算，總額達1.25兆元，強化不對稱戰力，無人機更是重點項目，代工大廠仁寶（2324）挾掌握不對稱戰力關鍵的「視距外（BVLOS）」無人載具技術，並結盟無人機大廠雷虎兩大優勢，將是助力賴政府打造不對稱戰力要角，大咬這波逾兆元國防商機。

業界分析，無人機操作有兩分類，一是「視距內（VLOS）」，即無人機必須被操作飛手看見，不可超出操作飛手的視線距離。另一種是難度更高的「視距外」，不僅技術層次高，執行任務時更能節省時間和花費，讓無人機能在較少的部署中收集更多數據，甚至取代衛星等傳統的遠程空中數據收集平台，是強化不對稱戰力部署的絕佳方案之一。

仁寶透過其「全網整合通訊模組」，攜手雷虎打造視距外無人機。仁寶表示，視距外無人機產品結合5G／4G LTE、衛星等無線通訊技術，加上AI演算法自動跳頻，讓兩家合作的無人機在無線訊號傳輸具備高度穩定性。

仁寶預期，視距外測做被視為無人載具產業的重要發展方向，美國聯邦航空總署（FAA）等監管機構正逐步放寬相關法規，預計為物流、能源巡檢及公共安全等領域創造數千億美元市場機會。

法人分析，仁寶在系統整合領域具備40年以上實力，過去在筆電、手機具有亮眼成績，隨著未來視距外無人載具需要整合高加密、高穩定等無線傳輸能力，仁寶負責研發的無線通訊模組未來不僅可應用在視距外無人載具，還有機會被導入到自主機器人等相關市場。

業界人士指出，無人機市場在俄烏戰爭後蓬勃發展，且無人機操作技術規格開始從視距內延伸到視距外規格，當中最重要技術就包含鏡頭、無線通訊等整合能力，才可讓操作員遠端視距外操作，未來若導入AI鏡頭辨識及自主導引規格，將讓視距外無人機市場規模更加廣大。

外界看好，遠距外無人載具需要具備高度系統整合能力，目前仁寶已經啟動數個研發專案，預期明年將開始進入量產出貨階段，出貨有望逐步成長，伴隨當前軍工國防議題正熱，仁寶全網整合通訊模組未來幾年相關領域接單可望呈現倍數成長。