崇越董座潘重良：11月營收重回成長軌跡 明年營運樂觀以待

崇越董事長潘重良今日主持法說會表示，崇越第3季營收表現「完全符合公司設定目標」，主要受惠於AI伺服器需求高速成長、先進製程材料需求攀升，以及記憶體大廠全面拉升產能，帶動材料供應同步成長。他強調，旗下光阻、石英和矽晶圓、石英等關鍵材料出貨穩定，10月營收下滑主因中國客戶提前在9月拉貨，影響10月銷售表現，但11月就會重回成長軌道，且預期明年營運和獲利創高可期。

潘重良指出，全球AI需求推升台積電在先進製程上的投片量，相關材料需求大幅增加，使公司受惠程度明顯。同時，記憶體市場重回增長軌道，帶動崇越在其材料供應的高市占率，使第3季業績全面達陣。

針對外界關注的中國半導體市況，潘重良表示，大陸市場當前「非常熱絡」。除主要晶圓廠產能利用率接近滿載外，多家企業積極投入7奈米以下先進製程，雖能否成功量產仍須觀察，但需求確實快速推升。此外，華南地區新建晶圓廠增加，加上本地化政策持續推動，材料導入速度加快，對崇越帶來新增機會。

展望2026年，潘重良強調，公司已完成內部檢討，維持「樂觀看待、延續成長」的態度。

他進一步說，光阻需求在台灣3奈米、2奈米產線幾乎滿載下將持續攀升、中國市場新客戶也持續增加，使光阻明年成長性明確。石英部分，嘉義朴子新廠預計今年底完成認證，明年第1季量產，可望成為新增動能；矽晶圓方面，台灣客戶訂單已確定，中國大部分合約也已完成洽談，加上新建晶圓廠多以崇越為基本供應商，成長能見度高。

海外據點布局方面，公司已確定2026年在歐洲德勒斯登與美國愛荷華州 Boise 設立據點。歐洲據點將配合客戶先進製程擴產需求，而美國則因Micron在Boise大規模建置 1-gamma／High NA EUV 產線，崇越材料在該廠具高度市佔，因此決定於當地設站服務。此外，印度據點仍在評估中，設立時程尚未拍板。

潘重良說，隨著AI、記憶體、先進製程持續帶動材料需求，加上海外據點與新產能相繼到位，公司對後續營運維持高度信心，將依既定策略向前推進。