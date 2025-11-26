崇越法說會／看第4季拚優於去年 2026年看好半導體受惠AI

崇越（5434）26日召開法說會，董事長潘重良率隊出席，法人關注營運展望與矽晶圓長約變化，潘重良回應指出，觀察今年11-12月營運回歸正常水準，今年第4季將維持年對年正成長；明年半導體受惠AI，整體仍看好，非AI部分則約持平今年，記憶體也不錯且在HBM發酵下明年應用也會更好。

此外，法人關注地緣政治議題，如美國半導體關稅等，公司團隊則說，目前沒有變化，主要還是由客戶吸收。站在公司立場，隨著市場擴產，仍會持續提供客戶相關產品，並觀察中日關係和高市首相後續的政策。

矽晶圓部分，法人關注德國世創、環球晶（6488）等第3季業績衰退，對產業競爭，公司回應說，崇越自身第3季達成既定目標，主要因AI快速發展帶動先進製程持續推進，以及記憶體廠稼動率提升滿載，如美光100%滿載運作，崇越科技提供較先進與優質的矽晶圓品質，崇越科技今年第3季矽晶圓的銷售表現很好。

此外，崇越提到，2025年合約還有些殘存量，會在2026年提列，中國大陸國產化在成熟製程的矽晶圓已達一定水準；先進製程所需的矽晶圓，包含平坦度等仍落後海外廠家，因此目前仍接到幾千~一萬片的下單量。「價格的部分因有簽定LTA，我們依LTA進行，價格不動。」

至於中國大陸半大陸導體市況觀察，公司說，中國大陸半導體業力拚國產化、半導體自主的趨勢下，中國大陸半導體發展極其熱絡，目前觀察產能利用率維持滿載，也有數家廠商努力想突破先進製程(7奈米)的技術瓶頸，新進廠家在華南地區也很多，公司也持續觀察中。

崇越也說，2026年看來樂觀以待，維持成長，朝既定目標前進。各產品線部分，光阻部分配合先進製程2、3奈米滿載運作今年高度成長，明年樂觀以待， 矽晶圓部分台灣已談定，依協定執行；中國大陸新廠家也指定崇越銷售的信越矽晶圓做為標配。

至於石英方面，崇越目標2026年持續成長，石英三廠(朴子廠)預計年底完成驗證、預計明年第1季量產。石英布方面，目前洽談的客戶大致是簽2-3年，而非LTA，樂觀看待，預計今年底、明年底有機會成長2.5倍的產能、後年有機會再成長一倍。

海外布局方面，崇越計畫，持續配合客戶進度，預計明年第3季將於德國的德勒斯登成立新的子公司，先行設立後續在地服務。明年第4季預計於美國愛達荷州博伊西（Boise）設立辦公室，因應美光擴產提前布局。

印度市場的部分，依照客戶建廠進度持續評估中。崇越在AZ、熊本等地都是配合大客戶的進度，崇越提到，成本費用多屬人事成本、因此費用占比不高，且海外布局是崇越的既定目標，先布點才有更多商業機會。