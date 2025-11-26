TPU 題材重燃 AI 多頭熱情！聯發科鎖漲停 矽光子族群紅通通

TPU題材點火！Meta傳採用Google自研AI晶片，聯發科（2454）飆漲停、矽光子族群紅通通。

科技媒體《The Information》報導，Meta正洽談自2027年起在自家資料中心採用Google自研AI晶片TPU，並可能最快在2026年就透過Google Cloud租用TPU算力。市場解讀此舉將讓TPU成為輝達之外的關鍵替代方案，牽動AI版圖。

消息一出，美股立即反應。Alphabet股價連兩日走強、再創歷史新高，市值逼近4兆美元；反觀輝達下挫逾2%，超微也同步重挫，顯示投資人開始重新評估AI晶片競局。

輝達火速在自家平台X發聲，強調其GPU仍是唯一能支援所有AI模型、兼具通用性與高性能的平台，並表示ASIC（Google TPU等客製化晶片）雖能針對特定負載打造效能，但彈性與通用度仍遠不及輝達的Blackwell架構GPU。

台股方面，TPU題材瞬間變身盤面最夯話題。外界推測，聯發科是Google ASIC重要合作夥伴，可能承接部分TPU客製化版本設計案，帶動25日股價強攻漲停，直接鎖住1300元。

而聯發科近年深耕ASIC業務成果逐步浮現。執行長蔡力行指出，雲端資料中心面臨TCO（總擁有成本）壓力，客製化AI加速器成為關鍵解方，而聯發科第一個AI加速器ASIC專案目前執行順利。公司訂下2026年雲端ASIC營收達10億美元、2027年跳升至數十億美元的明確目標，並力拚未來兩年可望拿下全球資料中心ASIC市場10%～15%市占。

隨雲端資本支出持續上調，聯發科也將資料中心ASIC市場的TAM（總市場規模）預估從400億美元上修至500億美元，顯示市場餅越做越大，即使市占不變，營收仍具強勁成長潛力。

受聯發科漲停激勵，TPU概念股全面起飛。鴻海（2317）、台達電（2308）、緯穎（6669）、緯創（3231）、英業達（2356）、聯鈞（3450）、欣興（3037）、光寶科（2301）、奇鋐（3017）等同步強勢走高。同時，因TPU與大型資料中心需求密切關聯，矽光子族群也獲買盤點火，波若威（3163）、光環（3234）等同步亮燈，成為今日盤面最耀眼的雙主軸。

有法人分析指出，若Meta採TPU成真，谷歌將不再只是雲端服務商，更將搶下AI基礎建設的大筆訂單。市場推估，這項業務甚至可能吃下輝達AI相關營收的約1成，對Google營收貢獻以「數十億美元」級距計。

業界認為，Google TPU在2024年已因Gemini 3成功而備受矚目，此次再獲Meta青睞，意味市場逐漸接受「GPU＋TPU」混合型架構，不再完全依賴輝達。對台廠而言，聯發科ASIC接案、台達電與緯穎深度參與資料中心建置、矽光子零組件需求爆量，可望成為新一波受益者。

TPU題材快速擴散，不僅牽動全球科技巨頭策略，也讓台股AI供應鏈迎來新一輪亮眼行情。