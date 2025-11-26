Google 奪回 AI 話語權聯發科受惠 這檔「發哥概念」 ETF 漲近3%

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

Google奪回AI話語權，市場傳出Meta可能大規模轉向TPU，Google切入AI基礎設施核心，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，激勵台灣Google供應鏈。聯發科（2454）被視為受惠對象，26日開盤直衝漲停，也讓成分股有聯發科的相關ETF跟著上漲，其中中信關鍵半導體（00891）其聯發科權重高達近19%，今日盤中上漲近3%，表現亮眼。

Google近幾年大舉進軍雲端運算，更自行投入ASIC晶片開發，明年更將跨入第七代TPU。據悉，Google TPU專供自家雲端資料中心使用，再以租賃形式將資料中心算力提供給企業用戶，傳近期已開始向企業推銷可安裝在客戶端機房的硬體設備，目的是讓Google TPU更深入企業核心運算，直接與輝達GPU架構正面競爭。而Google TPU當中搭配的I/O die便是由聯發科供貨。

聯發科日前法說上提及，第一個AI加速器ASIC專案執行順利，預估2026年自家雲端ASIC業務營收可達10億美元，2027年則上看數十億美元，看好自家中長期在此領域的佈局效益。近期Google供應鏈受到Google發表新一代Gemini模型激勵，輪番大漲，今日輪到聯發科漲停，一舉站上月線。

觀察以聯發科為成分股的台股主題型ETF，其中權重超過10%的有中信關鍵半導體（00891）、新光臺灣半導體30（00904）、富邦旗艦50（009802）、野村臺灣新科技50（00935）。其中又以00891的聯發科權重近19%最多，是最純的「發哥概念」ETF，今天盤中漲近3%。

00891經理人張圭慧表示，全球晶片需求持續升溫，前端GPU市場競爭激烈，投資焦點持續轉向具技術與製造優勢的關鍵企業。除Google外，輝達新一代Blackwell GPU其晶片尺寸將由1913mm² 放大至3202mm²，測試內含價值由53美元倍增至95美元，未來Rubin世代將再創高峰。

張圭慧指出，全球AI產業成長動能強勁，各國積極布局主權AI，有望進一步帶動台灣半導體族群亮眼表現，投資人可透過布局半導體主題型ETF，掌握這波產業升級行情。

