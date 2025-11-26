外界推測受惠 Google TPU 商機 聯發科早盤衝上漲停

Meta洽談採購Google自研TPU晶片的傳聞一出，激勵Google的特殊應用IC（ASIC）合作業者聯發科（2454）今日早盤股價衝上漲停。

近年輝達等品牌廠AI晶片在資料中心AI基礎設施的採購商機中出盡風頭，不過，也有CSP業者為降低總擁有成本（TCO），加強自研ASIC晶片布局，不一定要全都採用品牌廠的AI晶片，可以各種模式搭配使用。

Meta洽談採購Google自研AI晶片的傳聞，意味著CSP業者以前只供自用的ASIC晶片，往後也可以對外租售賺錢，與AI晶片品牌廠之間的競爭態勢再升級。聯發科是Google 的ASIC合作夥伴，外界推測已負責承接部分TPU案件，有機會跟著受惠。

聯發科投入ASIC設計服務業務許久，已要進入開花結果階段。該公司不對外透露ASIC客戶相關細節，但市場推測其已承接Google TPU特定版本案件，將是投入發展ASIC業務以來的關鍵指標性大案。

聯發科執行長蔡力行透露，在雲端領域，改善資料中心的總擁有成本（TCO）一直是超大規模資料中心的關鍵課題，而客製化晶片可為雲端服務供應商的特定工作負載進行優化，能為資料中心創造更多價值。聯發科第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以2026年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年可望達數十億美元

聯發科過往產品應用重心大多集中於邊緣裝置，目前三大產品線包括手機晶片、智慧裝置平台，與電源管理IC，跨入資料中心AI加速器ASIC市場，等於往雲端業務跨出一大步。

在獲得第一個客戶的青睞之後，聯發科提到，設計複雜度更高的接續專案已在進行中，預計於2028年起貢獻營收。聯發科持續積極與第二家超大規模資料中心業者接觸，洽談新的資料中心ASIC專案，並對此深具信心，預期未來相關業務將快速成長。

聯發科並上修對資料中心ASIC的總潛在市場規模預估，二年前估計為400億美元，隨著雲端服務供應商資本支出展望一路上調，聯發科對相關TAM預估金額同步提高為500億美元。

蔡力行表示，該公司目標是在未來二年內取得資料中心ASIC市場大約10％至15％的市占率。外界認為，隨著資料中心ASIC市場大餅成長，即使聯發科的市占率只維持穩定，也能夠穩健成長以挹注整體業績。