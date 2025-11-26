遠傳AI打詐 設三重防線

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

詐騙手法不斷翻新，受害者年齡層更逐漸下探，投資詐騙更成為年輕族群的最大風險。遠傳電信（4904）表示，以電信核心結合AI技術，強打AI「打詐智靈」平台，以「AI電話防詐」、「AI簡訊防詐」及「AI上網防詐」等防詐三重防線，強力阻詐。

遠傳指出，運用AI技術與大數據，全力阻擋詐騙電話、簡訊與風險網站，「打詐智靈」平均每月攔阻近12萬通詐騙電話、超過67萬則簡訊；「防駭心守護」服務近一個月阻擋近3,500萬次的風險網站。

遠傳昨（25）日參加聯合報舉辦「撕開詐團真相 全民攜手拆詐彈」系列論壇，與產官學專家探討詐騙生態與防堵策略。

遠傳網路技術暨營運群副總經理盧祖耀專題演講，分析年輕人最常遭遇的投資詐騙，並分享遠傳以電信核心技術結合AI技術，推出「打詐智靈」平台，協助全民識詐、阻詐，守護財產安全。

AI 詐騙 遠傳電信

