友訊攻多元場景解決方案

全球網通品牌D-Link友訊科技（2332）執行長張家瑞昨（25）日在法說會上表示，全球網通市場正從「單點連線」邁向「整合解決方案」新格局，友訊深化產品創新、通路效率與品牌價值，聚焦個人、家庭、企業及產業等多元應用場景解決方案，強化全球市場策略為下一階段成長奠定基礎。

友訊參加券商主辦的「2025年冬季投資論壇」。張家瑞表示，友訊從單機設備導向，逐步轉型為以使用情境為核心的整合型解決方案，全面涵蓋個人行動、家庭應用、商用環境與垂直產業，推動產品線轉型為以需求導向為核心的完整生態系。

友訊指出，On-the-Go行動工作解決方案包含可互相結合應用旅行用路由器、多功能集線器、氮化鎵充電器與行動電源，滿足數位遊牧族與行動工作者對「輕巧、高效、隨時連網」的需求。

此外，打造全屋Wi-Fi 7智慧連網解決方案，推出AQUILA PRO AI系列Wi-Fi 7 mesh路由器、無線網卡及USB網卡，提供8K串流、AR/VR體驗所需的極速、低延遲與零死角覆蓋。