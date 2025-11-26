展碁搶輝達超級電腦商機

展碁國際（6776）看好AI與邊緣運算需求快速攀升，昨（25）日宣布引進輝達（NVIDIA）DGX Spark桌上型AI超級電腦，首批產品已開始出貨至經銷合作夥伴，加上預期高階繪圖卡產品線維持強勁增長，有望為第4季營運增添新動能。

展碁表示，NVIDIA DGX Spark能滿足開發者、研究單位與中大型企業在地端執行大型模型推論與微調的需求，提供快速部署的一站式AI開發平台。

展碁說，首批產品開始出貨至經銷合作夥伴，將優先支援AI原型設計、邊緣推論、資料科學等工作負載。NVIDIA DGX Spark採用NVIDIA Grace Blackwell架構，可協助團隊在本地端快速啟動生成式AI專案，顯著縮短模型開發與落地導入的時間。

隨著AI、AI代理（AI Agents）與視覺化及HPC工作負載快速攀升，企業與科研團隊對高效能GPU與大容量VRAM的需求增加，展碁並引進新一代NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell旗艦級繪圖卡，以滿足高階工作站、伺服器、內容創作者與生成式AI應用的強勁需求。

展碁預期，高階繪圖卡產品線將維持強勁成長，成為營運重要成長動能之一。