快訊

AI霸主不保？輝達火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

邁科上市首日漲近五成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組廠邁科（6831）昨（25）日以承銷價120元正式掛牌上市；展望未來，邁科指出，公司已躋身國際CSP大廠散熱模組供應商，未來將全力搶攻AI水冷散熱商機。

邁科掛牌首日開出紅盤，股價漲幅逼近五成，終場上漲58.5元，收178.5元。

邁科成立於2002年，資本額6.75億元，總部位於新北市中和，生產基地位於中國大陸惠州與越南，該公司以均熱板（VC）氣冷散熱技術起家，是台灣最早成功量產均溫板的企業。公司長期聚焦高效能運算（HPC）及AI應用領域，提供從設計、模擬到量產的整體散熱解決方案。

邁科在氣冷、液冷散熱皆有產品出貨，目前公司出貨以氣冷為主，客戶包括國內許多一線大廠，去年更打入四大CSP其中之一，躋為國際CSP大廠散熱模組供應商。

在顯示卡散熱產品方面，邁科也有推出國際領導大廠輝達（NVIDIA）及AMD的顯卡散熱產品，在顯示卡散熱產品亦是一線大廠供應商，顯示公司產品極具競爭力。

隨著近年AI崛起，推升伺服器算力需求大增，有效為晶片散熱是當務之急，推升散熱需求大幅增加，而邁科的訂單也紛至沓來，帶動營收逐步成長。

邁科自從去年打入CSP大廠，經過長時間認證後開始出貨，帶動營收在今年迎來爆發性成長，累計今年前十個月營收30.7億元，年增85.8%；法人預期，邁科第4季AI產品營收占比約七成，明年可望達七成以上。

法人指出，2024至2027年的ASIC年複合成長率將高達70%，市場焦點將從GPU轉向ASIC，而邁科的CSP大客戶主要產品即為AI ASIC伺服器，目前散熱產品以氣冷為主，明年可望逐步導入液冷，預期可為邁科2026年營運帶來新一波成長動能。

AI 營收

延伸閱讀

川普啟動「創世紀任務」！衝刺AI科研突破 將聯手輝達、超微等大廠

阿里新AI模型夯 「千問」上線一周下載次數逾千萬 帶旺英業達

就市論勢／AI鏈、食品、內需 順勢操作

全民權證／奇鋐 瞄準逾60天

相關新聞

台虹第4季營運 優於預期

軟性銅箔基板（FCCL）龍頭廠商台虹（8039）昨（25）日召開法說會，台虹財務長潘祈愿指出，第4季營運有望淡季不淡，優...

邁科上市首日漲近五成

散熱模組廠邁科（6831）昨（25）日以承銷價120元正式掛牌上市；展望未來，邁科指出，公司已躋身國際CSP大廠散熱模組...

奇鋐2026年獲利看增54% 大摩重申目標價1,800元

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，奇鋐（3017）受惠散熱零組件持續升級，且明年可望新增人工智慧（AI）繪圖處理器（G...

惠特強攻先進光通訊

惠特（6706）昨（25）日法說指出，因應AI需求驅動高速傳輸，營運重心已轉向矽光子與化合物半導體領域，鎖定CPO等先進...

界霖營運 淡季不淡

導線架大廠界霖（5285）昨（25）日舉行法說會，公司表示，受惠車用與工控市場維持穩健，加上AI伺服器對高階金屬件需求升...

帆宣 CoPoS訂單到手

帆宣（6196）總經理林育業昨（25）日表示，跟著半導體先進製程和先進封裝的投資趨勢走，客戶端已經在洽談2028年的訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。