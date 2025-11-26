倚天酷碁2026年營收將躍進

倚天酷碁-創（2432）昨（25）日舉行法說會，展望後市，總經理鍾逸鈞指出，2026年ICT電腦周邊設備業務目標優於產業均值，生活周邊產品則是新藍海市場，公司視為第二成長曲線，預計明年將有較強勁成長，是最大的成長動能。

法人預估，在生活周邊產品高成長，以及ICT電腦周邊設備穩健發展下，預估倚天酷碁2026年營收有望雙位數成長。

倚天酷碁今年最大成長亮點來自跨境電商，尤其在亞馬遜（Amazon）上銷售取得佳績。展望後市，公司看好第4季在美國黑五銷售旺季帶動下，預計本季營運有望超過去年同期。展望2026年，倚天酷碁兩大發展策略包含「AI驅動新體驗」及「ICT電腦周邊設備與生活周邊產品並進」。

鍾逸鈞分析，ICT產品是目前最大業務，是第一成長曲線，但受到記憶體缺貨漲價影響，業界目前保守看待2026年PC產業表現，儘管如此，倚天酷碁ICT產品明年目標還是優於業界均值。

鍾逸鈞指出，生活周邊產品涵蓋智慧門鎖、包袋行李箱等，這是倚天酷碁的新藍海，被視為第二成長曲線，預計明年將有較強勁成長動能。

倚天酷碁目前ICT電腦周邊設備與生活周邊產品營收比重約7：3，隨著2026年後者較強的成長，倚天酷碁期盼後續兩大業務比重能達到五五波。

AI驅動新體驗方面，倚天酷碁擁抱AI應用商機，主要聚焦智慧家居、智慧戒指、翻譯耳機等三大產品線。以成長動能及貢獻來看，智慧家居中的智慧門鎖銷售表現亮眼，公司樂觀看待。