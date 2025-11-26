快訊

AI霸主不保？輝達火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

倚天酷碁2026年營收將躍進

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

倚天酷碁-創（2432）昨（25）日舉行法說會，展望後市，總經理鍾逸鈞指出，2026年ICT電腦周邊設備業務目標優於產業均值，生活周邊產品則是新藍海市場，公司視為第二成長曲線，預計明年將有較強勁成長，是最大的成長動能。

法人預估，在生活周邊產品高成長，以及ICT電腦周邊設備穩健發展下，預估倚天酷碁2026年營收有望雙位數成長。

倚天酷碁今年最大成長亮點來自跨境電商，尤其在亞馬遜（Amazon）上銷售取得佳績。展望後市，公司看好第4季在美國黑五銷售旺季帶動下，預計本季營運有望超過去年同期。展望2026年，倚天酷碁兩大發展策略包含「AI驅動新體驗」及「ICT電腦周邊設備與生活周邊產品並進」。

鍾逸鈞分析，ICT產品是目前最大業務，是第一成長曲線，但受到記憶體缺貨漲價影響，業界目前保守看待2026年PC產業表現，儘管如此，倚天酷碁ICT產品明年目標還是優於業界均值。

鍾逸鈞指出，生活周邊產品涵蓋智慧門鎖、包袋行李箱等，這是倚天酷碁的新藍海，被視為第二成長曲線，預計明年將有較強勁成長動能。

倚天酷碁目前ICT電腦周邊設備與生活周邊產品營收比重約7：3，隨著2026年後者較強的成長，倚天酷碁期盼後續兩大業務比重能達到五五波。

AI驅動新體驗方面，倚天酷碁擁抱AI應用商機，主要聚焦智慧家居、智慧戒指、翻譯耳機等三大產品線。以成長動能及貢獻來看，智慧家居中的智慧門鎖銷售表現亮眼，公司樂觀看待。

生活 AI 營收

延伸閱讀

明年若稅收超徵 優先考慮還稅於民？卓榮泰：不該定額在普發現金

中國製造升級 民企出海漸深入

富邦金：樂觀AI產業趨勢 明年經濟成長動能仍強

期貨商論壇／富采期 保守看待

相關新聞

台虹第4季營運 優於預期

軟性銅箔基板（FCCL）龍頭廠商台虹（8039）昨（25）日召開法說會，台虹財務長潘祈愿指出，第4季營運有望淡季不淡，優...

邁科上市首日漲近五成

散熱模組廠邁科（6831）昨（25）日以承銷價120元正式掛牌上市；展望未來，邁科指出，公司已躋身國際CSP大廠散熱模組...

奇鋐2026年獲利看增54% 大摩重申目標價1,800元

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，奇鋐（3017）受惠散熱零組件持續升級，且明年可望新增人工智慧（AI）繪圖處理器（G...

惠特強攻先進光通訊

惠特（6706）昨（25）日法說指出，因應AI需求驅動高速傳輸，營運重心已轉向矽光子與化合物半導體領域，鎖定CPO等先進...

界霖營運 淡季不淡

導線架大廠界霖（5285）昨（25）日舉行法說會，公司表示，受惠車用與工控市場維持穩健，加上AI伺服器對高階金屬件需求升...

帆宣 CoPoS訂單到手

帆宣（6196）總經理林育業昨（25）日表示，跟著半導體先進製程和先進封裝的投資趨勢走，客戶端已經在洽談2028年的訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。