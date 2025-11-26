帆宣 CoPoS訂單到手

帆宣（6196）總經理林育業昨（25）日表示，跟著半導體先進製程和先進封裝的投資趨勢走，客戶端已經在洽談2028年的訂單。他並透露，繼CoWoS設備放量後，帆宣已掌握三家大廠面板級先進封裝CoPoS的研發用初期訂單，等於是拿到門票。

帆宣昨天參加元富證券冬季投資論壇，說明今年第3季合併營收114.66億元，季減5.9%，年減26.6%，來到近14季單季新低，主要是因為美國相關工程延遲認列影響。但是單季稅後純益11.83億元，季增198.4%，年增119.6%，每股純益5.64元，是史上單季新高的好成績。

帆宣與ToK東京應化、AIM Teah三家公司布局先進封裝設備市場合作已十年，近二年搭上業務大幅成長的CoWoS順風車，帆宣負責承接業務、機台的製造、維修服務，2024年開始放量出貨。另外，近年超夯的扇出型面板級封裝（FOPLP）也有著墨。帆宣並投資日本、英國等未來技術，力求精實地提升毛利。

林育業證實， 在面板級先進封裝CoPoS的研發用初期訂單，已經掌握三大先進封裝廠的研發用訂單，為日後進入量產型設備開啟先鋒。他指出，帆宣去年營收達606億元，其中65%至70%的業績來自六大客戶貢獻；其餘30%至35%的營收是由400家客戶貢獻，營運項目十分多元、且客戶分散。

帆宣創立之初是從設備代理起家，經過37年的成長與發展，已定位為「高科技專業技術全方位服務提供者」。發展迄今以四大業務領域服務全球客戶，今年第3季營收貢獻占比分別是「高科技設備材銷售與服務業務」約占26.3%；「客製化設備研研發製造業務」是為歐美日等逾十家客戶OEM及ODM和研發共占20.88%。「自動化供應系統業務」主要是服務晶圓製造廠的水氣化的配管工程占33.5%，近五年成長比率高，主要與大客戶海外擴產有關。「整合系統業務」占19.32%，主要是承接高科技廠房工程。