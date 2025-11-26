奇鋐2026年獲利看增54% 大摩重申目標價1,800元

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，奇鋐（3017）受惠散熱零組件持續升級，且明年可望新增人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）/特殊應用IC（ASIC）客戶，預估明年營收將年增41%、獲利年增54%，重申「優於大盤」評級及目標價1,800元。

大摩供應鏈調查顯示，Vera Rubin運算匣液冷設計可能有兩項改變，且年底前有望定案。第一項改變是完全液冷，也就是完全沒有風扇，因此下半部將覆蓋冷板。第二是上半部的冷板模組設計可能標準化。冷板模組供應商可能會不同，因為上半部由輝達決定，下半部則由雲端服務供應商（CSP）客戶挑選。

依大摩估計，每個Vera Rubin運算匣散熱零組件價值將達3,730美元，高於GB300的2,260美元，這已假設上半部冷板模組價格下降約25%。這代表即使考慮到標準化設計可能帶來價格壓力，但完全液冷的Vera Rubin運算匣設計仍將提升散熱零組件的價值。

大摩指出，奇鋐股價從高點以來已下挫20%，跌幅大於大盤的5%，反映投資人擔心Vera Rubin運算匣設計標準化將衝擊奇鋐營收及獲利。不過，大摩認為，市場過度擔心，因為標準化只限於運算匣上半部，而且即使如此，完全液冷設計仍將提升價格約65%，加上奇鋐持續推動新專案，因此大摩重申看好立場。

大摩表示，奇鋐除了維持在GB系列伺服器機櫃主導供應地位外，還有望受益美國一家主要電商（超大規模雲端供應商）在2026年重新調整AI ASIC伺服器機櫃專案冷板模組供應商。

大摩指出，奇鋐現有的AI ASIC客戶計畫在下一代產品進一步提高液冷採用率。另外，美國另一家GPU客戶推出新GPU平台，也將從2026年下半年起為奇鋐帶來新的營收來源。奇鋐考量這些因素，預期越南廠2026年伺服器散熱零組件產能將擴增50%。

大摩預估，奇鋐每股稅後純益可望從2024年的21.21元大幅增加到今年的50.26元，再成長到2026年的77.6元。依據奇鋐2026年的預估獲利，大摩給予23倍的本益比。