惠特（6706）昨（25）日法說指出，因應AI需求驅動高速傳輸，營運重心已轉向矽光子與化合物半導體領域，鎖定CPO等先進光通訊市場。董事長賴允晉表示，隨著矽光子設備等產品布局成效顯現，加上DFB、EEL雷射元件代工業務需求強勁，公司力拚在明年第2季前達成轉虧為盈目標。

惠特指出，公司憑藉在LED測試分選領域累積的多年經驗，具備光學應用與精密設計的創新能力，已確立在矽光子領域的設備供應商角色。目前已成功開發並對外出機首台矽光子元件貼合機，同時建置點測、光纖陣列功能測試機台，產品布局涵蓋了矽光子探針機、主動對位設備等，提供客戶一套完整的高精度製程解決方案。

針對CPO市場，惠特表示，目前CPO設備已與多家客戶展開實驗機驗證，營收已有小量貢獻，期待客戶驗證之後，CPO能夠進入量產階段，進而推動設備放量。惠特昨天股價拉尾盤，收85.8元，上漲6.1元。