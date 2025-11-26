快訊

AI霸主不保？輝達火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

惠特強攻先進光通訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
惠特。記者籃珮禎攝影。
惠特。記者籃珮禎攝影。

惠特（6706）昨（25）日法說指出，因應AI需求驅動高速傳輸，營運重心已轉向矽光子與化合物半導體領域，鎖定CPO等先進光通訊市場。董事長賴允晉表示，隨著矽光子設備等產品布局成效顯現，加上DFB、EEL雷射元件代工業務需求強勁，公司力拚在明年第2季前達成轉虧為盈目標。

惠特指出，公司憑藉在LED測試分選領域累積的多年經驗，具備光學應用與精密設計的創新能力，已確立在矽光子領域的設備供應商角色。目前已成功開發並對外出機首台矽光子元件貼合機，同時建置點測、光纖陣列功能測試機台，產品布局涵蓋了矽光子探針機、主動對位設備等，提供客戶一套完整的高精度製程解決方案。

針對CPO市場，惠特表示，目前CPO設備已與多家客戶展開實驗機驗證，營收已有小量貢獻，期待客戶驗證之後，CPO能夠進入量產階段，進而推動設備放量。惠特昨天股價拉尾盤，收85.8元，上漲6.1元。

矽光子 布局 市場

延伸閱讀

和碩攜手NEC 取得 TIP Phoenix 銅級徽章認證

上詮強攻矽光子 報捷

複製光聖飆漲的矽光子：華星光

矽光子紅通通 華星光、波若威大漲原來是這原因

相關新聞

台虹第4季營運 優於預期

軟性銅箔基板（FCCL）龍頭廠商台虹（8039）昨（25）日召開法說會，台虹財務長潘祈愿指出，第4季營運有望淡季不淡，優...

邁科上市首日漲近五成

散熱模組廠邁科（6831）昨（25）日以承銷價120元正式掛牌上市；展望未來，邁科指出，公司已躋身國際CSP大廠散熱模組...

奇鋐2026年獲利看增54% 大摩重申目標價1,800元

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，奇鋐（3017）受惠散熱零組件持續升級，且明年可望新增人工智慧（AI）繪圖處理器（G...

惠特強攻先進光通訊

惠特（6706）昨（25）日法說指出，因應AI需求驅動高速傳輸，營運重心已轉向矽光子與化合物半導體領域，鎖定CPO等先進...

界霖營運 淡季不淡

導線架大廠界霖（5285）昨（25）日舉行法說會，公司表示，受惠車用與工控市場維持穩健，加上AI伺服器對高階金屬件需求升...

帆宣 CoPoS訂單到手

帆宣（6196）總經理林育業昨（25）日表示，跟著半導體先進製程和先進封裝的投資趨勢走，客戶端已經在洽談2028年的訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。