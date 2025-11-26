快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

導線架大廠界霖（5285）昨（25）日舉行法說會，公司表示，受惠車用與工控市場維持穩健，加上AI伺服器對高階金屬件需求升溫，預估第4季營運與第3季相近，淡季不淡，明年在產業結構改善、歐洲客戶擴大委外以及AI金屬精密沖壓升溫三大動能支撐下，營運有望優於今年。

界霖表示，今年整體產品結構以車用、工控、消費為主，其中，車用為最大支柱，雖然近兩年受通膨與歐洲車市降溫影響，成長從高速轉為收斂，但未出現衰退，且一輛電動車所需的導電、散熱金屬件為傳統油車數倍，在長期電動化趨勢明確，明年在歐洲市場回溫帶動下，車用需求可望小幅增長。

在工控市場部分，界霖指出，該領域具備長周期特性，多數客戶的設計與量產計畫介於五至十年，波動度小，公司在伺服器與AI相關業務上，已開始在工控品線導入金屬件需求，將成為明年營運第二個穩定成長來源，而消費性電子將持續疲弱，但營收占比低，整體影響有限。

面對市場高度關注的AI需求，界霖說明，AI伺服器與傳統伺服器是「並存」關係，而非互相排擠，AI伺服器因GPU功率提升、散熱需求大幅增加，帶動電源金屬件與導熱結構件複雜度提高。界霖強調，AI伺服器其複雜度、加工精度、公差要求大幅提升，正是界霖擅長的高階精密沖壓領域，將成為未來二至三年的穩定成長動能。

對於中國相關供應鏈崛起，界霖回應，公司不會硬碰硬，而是採精密製造策略，主攻高難度、高複雜度、薄化與多工序的金屬件，形成有效差異化，且在美中供應鏈重整下，歐系客戶已將部分零組件轉向台灣採購，界霖也已收到歐洲客戶增加委外的需求，雖尚未爆量，但可顯見會是明年業績柴火之一。

展望2026年，界霖表示，車用方面伴隨歐洲需求回溫、電動車滲透率提升，溫和成長可期；工控向來穩健；AI伺服器的複雜度提升，公司將擴大在AI的布局，消費性電子仍弱，綜觀來說，在車用、工控穩定支撐下，加上AI伺服器開始挹注新動能，明年將呈現「穩中帶升」的態勢。

