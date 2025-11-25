快訊

中職／歷時384小時…樂天貼文感謝古久保健二打造幸福桃猿

四輪朝天零件四散！國1銅鑼南下轎車翻覆 駕駛受困1小時救出送醫

獨／高雄海軍女士官墜樓…送醫搶救不治 死者母見最後一面淚崩

奇鋐高點下挫20% 大摩：不必擔心Vera Rubin運算匣設計標準化衝擊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
輝達（NVIDIA）。 路透
輝達（NVIDIA）。 路透

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，奇鋐（3017）受惠於散熱零組件持續升級，且明年可望新增人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）/特殊應用IC（ASIC）客戶，預估明年營收將年增41%、獲利年增54%，重申「優於大盤」評級及目標價1,800元。

大摩指出，奇鋐股價從高點以來已下挫20%，跌幅大於大盤的5%，反映投資人擔心Vera Rubin運算匣設計標準化將衝擊奇鋐的營收及獲利。不過，大摩認為，市場過度擔心，因為標準化只限於運算匣上半部，而且即使如此，完全液冷設計仍將提升價格約65%，加上奇鋐持續推動新專案，因此大摩重申看好立場。

大摩供應鏈調查顯示，Vera Rubin運算匣液冷設計可能有兩項改變，且年底前有望定案。第一項改變是完全液冷，也就是完全沒有風扇，因此下半部將覆蓋冷板。第二是上半部的冷板模組設計可能標準化。冷板模組的供應商可能會不同，因為上半部由輝達（NVIDIA）決定，下半部則由雲端服務供應商（CSP）客戶挑選。

依據大摩估計，每個Vera Rubin運算匣的散熱零組件價值將達到3,730美元，高於 GB300的2,260美元，這已假設上半部冷板模組價格下降約25%。這代表即使考慮到標準化設計可能帶來價格壓力，但完全液冷的Vera Rubin運算匣設計仍將提升散熱零組件的價值。

大摩預估，奇鋐每股稅後純益（EPS）可望從2024年的21.21元大幅增加到今年的50.26元，再成長到2026年的77.6元。依據奇鋐2026年的預估獲利，大摩給予23倍的本益比。

大摩 設計 奇鋐
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

大摩力挺記憶體「反轉還早」遭質疑出貨！全網群嘲：怕貨沒人接

鴻海動能強 大摩、高盛按讚

全民權證／奇鋐 瞄準逾60天

全民權證／奇鋐 押價內外20%

相關新聞

奇鋐高點下挫20% 大摩：不必擔心Vera Rubin運算匣設計標準化衝擊

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，奇鋐（3017）受惠於散熱零組件持續升級，且明年可望新增人工智慧（AI）繪圖處理器（...

美系外資目標價喊上4,000元 鴻勁掛牌前飆天價 中籤者賣不賣好為難？

千金股將再添新兵，興櫃股王鴻勁（7769）預計11月27日掛牌上市，承銷價1,495元，掛牌前公開申購的中籤率僅1.84...

外資點讚上看4,000元 興櫃股王鴻勁盤中衝歷史新高 抽中現賺逾百萬

興櫃股王鴻勁（7769）將於11月27日掛牌上市，承銷價每股1,495元，25日於興櫃開高走高，盤中最高一度拉升至2,7...

伺服板龍頭金像電攻漲停再創新天價 PCB族群再掀比價

國內伺服板龍頭金像電（2368）25日早盤攻漲停594元再創新天價，激勵PCB族群再掀比價，相關伺服器用板廠商健鼎（30...

華豫寧上櫃掛牌開紅盤 早盤股價最高漲逾一成

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）於25日以承銷價31.8元上櫃掛牌交易，並開出紅盤，早盤股價最高漲逾一成。

佳世達醫療事業衝鋒 2025年相關營收估突破300億

佳世達（2352）集團儘管今年整體營運表現不如預期，但醫療事業維持穩定成長，相關業務第4季業績有望年成長，醫療事業202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。