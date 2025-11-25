Google TPU助攻 光聖股價續創新高

Google TPU結合光路交換機(OCS)成為輝達（NVIDIA）GPU最大挑戰者，市場甚至傳出META向Google洽談採購事宜，市場潛力巨大，光聖（6442）作為其光纖模組供應商，有望受惠於Google市場規模擴大所帶來的商機。上周五可轉債定價完成後，股價連續兩日上衝，不斷創下歷史新高，今日高點來到1,345元，終盤收在1,310元，上漲80元，漲幅6.5%，成交量8,774張。

法人指出，雖然Google的TPU在單卡效能上仍無法完全和輝達相比擬，然而其藉著TPU+OCS的大型叢集架構，提升了整體運算效率，造就出Gemini 3 的地表最強模型神話。OCS顧名思義，便是由完全由光訊號來進行資料傳遞，省去訊號轉換的過程，因此在能量消耗及延遲上，比起要進行光電轉換的交換機來的低，資料傳輸效率更高。

而既然是光訊號傳輸，必然離不開光纖模組，因此可以看到光聖的營收及獲利都在持續成長，10月累計營收年增達89.9%，前三季獲利更是已逼近去年全年表現，成長幅度驚人。公司近期更是發行兩檔可轉換公司債，可能就是在為未來擴廠需求提早籌措資金。兩檔可轉債於上周五訂價完成後，股價便一飛衝天，可見市場對其後市展望十分看好。