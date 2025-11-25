資拓宏宇掛牌上市開紅盤 第4季營運有望再衝高

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

中華電信旗下小金雞資拓宏宇（6614）25日以承銷價46元正式上市掛牌交易，盤中股價一度衝高到49.40元，終場收漲3.15％至47.45元。法人表示，第4季正是公司結案認列營收高峰，預期本季營收將維持高檔，公司營運樂觀。

資拓宏宇為數位轉型及永續發展解決方案系統整合商，主要營運項目包括AI服務、雲端服務、應用系統開發建置、軟硬體設備銷售與維運、資安及軟體代理銷售服務。

資拓宏宇董事長吳麗秀表示，公司不斷發展精進自身技術，除了為客戶提供更好的服務外，也為自身建立許多優勢。例如在金融領域，公司策略合作市佔率高的原廠，開發核心系統，使競爭者較難切入。

在銀行分行擴點方面，資拓宏宇可快速協助銀行建置國內及海外分行系統，但因各家銀行運作模式不盡相同，公司亦能配合各家銀行客製開發專屬系統，長期下來已獲得客戶信任，目前台灣九成以上的本國銀行都是資拓宏宇的客戶。

在醫療領域，已有20年以上的服務經驗，除了政府層級的健保資訊系統以外，亦掌握基層診所的看診流程，建立起診所地端轉雲端的商機及優勢。智慧運輸部份，公司在許多縣市皆有專案實績，包括AI影像辨識、iTMS智慧運輸中心解決方案、台鐵首套自動月台門試辦專案等；公司在智慧運輸業務非常專業且實績豐富，訂單能見度佳，長期深耕領域知識，已成為智慧交通的最佳解決方案提供商之一。

在大數據與資料治理、雲端運算、人工智慧等技術快速發展之下，商業模式的轉變，推動企業紛紛投入數位轉型，提升營運效率和降低成本，以及加強應對市場變化與競爭壓力。在遠距及手機的各方面應用愈發成熟之下，企業數位轉型的需求席捲而來。

雲端服務 數位
