創意強鎖漲停 2,175元收盤價創歷史新高

ASIC晶片與矽智財廠創意（3443）25日在買盤追捧下，一早開盤不久即攻上漲停價2,175元，盤中幾乎一路鎖住至收盤，終場大漲195元、漲幅9.85%，改寫歷史新天價，成為台股高價IC設計股多頭指標之一。

創意股價自11月以來上漲逾40%，背後關鍵在於AI ASIC大型專案進入量產，雲端服務商（CSP）3奈米CPU出貨放量，帶動量產業務回到高速成長軌道。法人預估，本季在AI專案與加密貨幣相關晶片出貨帶動下，營收季增幅可望超過兩成，營運動能延續到明年。

外資與投信近期持續加碼亦推升評價。繼大摩先前給予「優於大盤」評等後，近期大摩大中華區半導體主管詹家鴻將創意目標價一口氣調高至2,288元，激勵市場買盤追進；統計過去3個交易日，三大法人合計買超871張，其中外資買超410張更成為主要推手。

今日大盤在美股反彈、Alphabet股價勁揚帶動AI族群同步走強，台股一度大漲逾600點重返2萬7千點上方，AI伺服器、ASIC與高速傳輸等題材股價全面上揚，其中創意鎖漲停，搭配台積電（2330）、金像電（2368）、台光電（2383）等AI供應鏈上攻，成為盤面資金追逐焦點。