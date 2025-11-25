創意強鎖漲停 2,175元收盤價創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

ASIC晶片與矽智財廠創意（3443）25日在買盤追捧下，一早開盤不久即攻上漲停價2,175元，盤中幾乎一路鎖住至收盤，終場大漲195元、漲幅9.85%，改寫歷史新天價，成為台股高價IC設計股多頭指標之一。

創意股價自11月以來上漲逾40%，背後關鍵在於AI ASIC大型專案進入量產，雲端服務商（CSP）3奈米CPU出貨放量，帶動量產業務回到高速成長軌道。法人預估，本季在AI專案與加密貨幣相關晶片出貨帶動下，營收季增幅可望超過兩成，營運動能延續到明年。

外資與投信近期持續加碼亦推升評價。繼大摩先前給予「優於大盤」評等後，近期大摩大中華區半導體主管詹家鴻將創意目標價一口氣調高至2,288元，激勵市場買盤追進；統計過去3個交易日，三大法人合計買超871張，其中外資買超410張更成為主要推手。

今日大盤在美股反彈、Alphabet股價勁揚帶動AI族群同步走強，台股一度大漲逾600點重返2萬7千點上方，AI伺服器、ASIC與高速傳輸等題材股價全面上揚，其中創意鎖漲停，搭配台積電（2330）、金像電（2368）、台光電（2383）等AI供應鏈上攻，成為盤面資金追逐焦點。

AI
×

相關新聞

外資點讚上看4,000元 興櫃股王鴻勁盤中衝歷史新高 抽中現賺逾百萬

興櫃股王鴻勁（7769）將於11月27日掛牌上市，承銷價每股1,495元，25日於興櫃開高走高，盤中最高一度拉升至2,7...

美系外資目標價喊上4,000元 鴻勁掛牌前飆天價 中籤者賣不賣好為難？

千金股將再添新兵，興櫃股王鴻勁（7769）預計11月27日掛牌上市，承銷價1,495元，掛牌前公開申購的中籤率僅1.84...

伺服板龍頭金像電攻漲停再創新天價 PCB族群再掀比價

國內伺服板龍頭金像電（2368）25日早盤攻漲停594元再創新天價，激勵PCB族群再掀比價，相關伺服器用板廠商健鼎（30...

華豫寧上櫃掛牌開紅盤 早盤股價最高漲逾一成

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）於25日以承銷價31.8元上櫃掛牌交易，並開出紅盤，早盤股價最高漲逾一成。

佳世達醫療事業衝鋒 2025年相關營收估突破300億

佳世達（2352）集團儘管今年整體營運表現不如預期，但醫療事業維持穩定成長，相關業務第4季業績有望年成長，醫療事業202...

日月光斥資42億 買廠擴產

全球封測龍頭日月光投控（3711）旗下日月光半導體昨（24）日宣布，董事會通過以42.31億元（未稅）向關係人宏璟建設購...

