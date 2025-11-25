快訊

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

邁科上市掛牌啟動蜜月行情 股價狂飆逾四成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱模組廠邁科（6831）25日以承銷價120元正式上市掛牌交易，截至午盤為止，股價漲幅超過四成，上漲56元，暫報176元。該公司主要產品包括伺服器、顯示卡、筆記型電腦及桌上型電腦、網通設備、車用自動化駕駛系統、以及特殊工業產品等之散熱模組，近年來更因AI伺服器散熱大幅推升營運表現。

邁科創立以來除了自身努力研發散熱產品之外，近年來也與英特爾合作開發液冷散熱相關產品，英特爾今年3月來台灣舉辦超流體論壇，邁科是唯一受邀上台做專題發表的廠商，重要性不言而喻。

邁科在氣冷、液冷散熱皆有產品出貨，目前公司出貨以氣冷為主，客戶包括國內許多一線大廠，去年更打入四大CSP其中之一，正式晉身為國際CSP大廠散熱模組供應商。在顯示卡散熱產品方面，邁科也有推出國際領導大廠NVIDIA及AMD的顯卡散熱產品，在顯示卡散熱產品亦是一線大廠之供應商，顯示公司產品極具競爭力。

人工智慧（AI）的崛起，使得伺服器算力需求大增，然而在晶片算力大幅提升後所產生的熱能急遽增加，為使晶片運作順暢，有效為晶片散熱是當務之急，因此推升了伺服器散熱需求大幅增加。

根據Markets And Markets研究指出，全球IT產業2023~2028年，散熱市場規模將以10%的年複合成長率逐步擴大。另外，在資料中心液冷市場，預計將從2024年49億美元成長到2030年213億美元，複合年均成長率高達27.6%，全球散熱市場趨勢明確向上。

隨著AI伺服器散熱產品需求快速增加，邁科的訂單也紛至沓來，帶動營收逐步成長。公司自從去年打入CSP大廠，經過長時間認證後開始出貨，帶動營收在今年迎來爆發性成長，累計今年前10個月營收，已較去年同期成長超過八成。

邁科打入CSP大客戶後，逐步取得客戶信任，拿到的機種數量亦逐漸增加，帶動出貨量成長，使公司AI伺服器產品佔比不斷提升，法人預期今年第4季AI產品將佔整體營收比重約七成，明年更可望達七成以上。

大和資本研究指出，2024至2027年的ASIC年複合成長率將高達70%，市場焦點將從GPU轉向ASIC。邁科的CSP大客戶主要產品即為AI ASIC伺服器，目前散熱產品以氣冷為主，明年可望逐步導入液冷，預期可為邁科2026年營運再帶來一波新成長動能。

伺服器 AI
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

「如僅2張機票 台日是我目的地」！前英特爾CEO季辛格談亞洲科技優勢

前高層羅唯仁疑帶機密跳槽英特爾 國科會：台積電目前內部釐清中

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

相關新聞

外資點讚上看4,000元 興櫃股王鴻勁盤中衝歷史新高 抽中現賺逾百萬

興櫃股王鴻勁（7769）將於11月27日掛牌上市，承銷價每股1,495元，25日於興櫃開高走高，盤中最高一度拉升至2,7...

美系外資目標價喊上4,000元 鴻勁掛牌前飆天價 中籤者賣不賣好為難？

千金股將再添新兵，興櫃股王鴻勁（7769）預計11月27日掛牌上市，承銷價1,495元，掛牌前公開申購的中籤率僅1.84...

伺服板龍頭金像電攻漲停再創新天價 PCB族群再掀比價

國內伺服板龍頭金像電（2368）25日早盤攻漲停594元再創新天價，激勵PCB族群再掀比價，相關伺服器用板廠商健鼎（30...

華豫寧上櫃掛牌開紅盤 早盤股價最高漲逾一成

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）於25日以承銷價31.8元上櫃掛牌交易，並開出紅盤，早盤股價最高漲逾一成。

佳世達醫療事業衝鋒 2025年相關營收估突破300億

佳世達（2352）集團儘管今年整體營運表現不如預期，但醫療事業維持穩定成長，相關業務第4季業績有望年成長，醫療事業202...

日月光斥資42億 買廠擴產

全球封測龍頭日月光投控（3711）旗下日月光半導體昨（24）日宣布，董事會通過以42.31億元（未稅）向關係人宏璟建設購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。