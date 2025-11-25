LINE Pay升級倒數！LINE Pay Money 12月上線 多頭先熱場

LINE Pay正式啟動重大升級！由子公司連加電子支付推出的「LINE Pay Money」將於12月3日下午3點登場。消息激勵LINEPAY（7722） 25日股價盤中最高衝上559元、強漲近6.5%，同步點火GOGOLOOK（6902）、中華資安（7765）、伊雲谷（6689）等數位雲端概念族群聯袂上漲。

市場高度關注的「LINE Pay Money」，為現有LINE Pay生態圈的重大升級。使用者只要將LINE App與LINE Pay App更新至最新版，服務開放後便可立即完成身分與金融驗證，原有儲值、轉帳、支付、乘車碼、生活繳費等功能將無縫接軌。上線後，用戶可在LINE好友或聊天室中直接轉帳、發紅包，並能串接銀行帳戶進行儲值、支付與各式帳單繳納；交通功能亦完整保留。

新服務也整合LINE POINTS點數、既有信用卡綁定與各式優惠活動，全台逾65萬據點依舊可使用，生態圈效益全面延伸。

另一方面，配合服務轉換，LINE Pay與一卡通合作的iPASS MONEY將於2025年12月31日正式走入歷史。自12月3日起僅保留查詢餘額、轉帳與紀錄功能，不再提供儲值、交易與繳費；2026年元旦起，LINE Pay介面也將完全移除相關連結，官方建議用戶提前完成轉換，避免影響資金使用。

營運表現上，LINE Pay第3季營業利益1.72億元，季增7%、年增20%；受惠匯率干擾減弱，歸屬母公司淨利達1.8億元，季增1.6倍、年增60.7%，每股純益2.65元。稅前盈餘更突破6.6億元，年增逾34%，改寫歷史新高。前三季營業利益4.96億元、每股純益累計6.06元，全年表現可望優於去年。

10月營收方面，LINEPAY單月收入突破7億元大關、達7.03億元，創歷史新高，月增3.6%、年增26.4%；今年前10月累計營收達63.97億元，年增25.7%，展現在第三方支付市場的強勁市占力道。

伴隨「LINE Pay Money」上線，LINE Pay正迎來關鍵成長拐點，股價、營收與產品策略三箭齊發，升級效益受關注。