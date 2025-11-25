美系外資目標價喊上4,000元 鴻勁掛牌前飆天價 中籤者賣不賣好為難？

千金股將再添新兵，興櫃股王鴻勁（7769）預計11月27日掛牌上市，承銷價1,495元，掛牌前公開申購的中籤率僅1.84%，美系外資最新報告首評鴻勁，給予「買進」評等，目標價竟上看4,000元；鴻勁25日盤中衝達2,770元， 寫歷史新高價；鴻勁股價頻創天價，也讓中籤的投資人有點為難，是要在掛牌時先落袋127.5萬， 還是續抱等外資喊的目標價到來，淨賺250.5萬呢？

鴻勁競價拍賣最低得標價為1,930元，最高得標價格2,285元，得標加權平均價格2,030.37元；公開申購張數3,299張，合格件數達17萬9,233筆，中籤率1.84%。

鴻勁主要提供一站式半導體測試方案，產品線包括FT測試分類機、SLT測試分類機、主動式溫控系統（ATC）等；客戶包括全球主要IC設計公司、封測廠及IDM廠，終端應用則涵蓋AI運算、伺服器、車用電子、智慧手機與3C產品等。

鴻勁累計今年前3季合併營收209.95億元，營業利益109.42億元，稅後純益86.5億元，每股純益53.54元；鴻勁10月合併營收29.21億元，創下新高，年增95.15%，累計今年前10月合併營收239.16億元，年增127.15%。

美系外資看好鴻勁將是布局AI/HPC測試爆發行情的最佳受益廠商，首次將鴻勁納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看4,000元；美系外資表示，鴻勁在半導體測試中占據利基且關鍵的領域，最終測試（FT）/系統級測試（SLT）用測試機台與主動溫控系統（ATC）則是居主導地位，在AI/HPC用FT市占率超過90%，成為AI GPU、ASIC、手機及車用晶片測試不可或缺的供應商。

在美系外資喊出4,000元目標價前，外資Aletheia資本的報告同樣看好鴻勁成長空間大，上調鴻勁2026~2027年預估獲利，建議「買進」，目標價由2,500元調高至3,500元，升幅40%。

鴻勁在公開申購抽籤之後股價再發動攻勢， 25日以2,600元開高，一度衝達2,770元，創歷史新高；若用這個價格來估算，與承銷價的價差達1,275元，抽中的投資人獲利可達127.5萬元，但若以外資目標價4,000元來看，價差高達2,505元，投資人開抬思考到底要不要在掛牌上市時先獲利落袋？或抱著等更高的獲利呢？