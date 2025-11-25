外資點讚上看4,000元 興櫃股王鴻勁盤中衝歷史新高 抽中現賺逾百萬

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
鴻勁精密董事長謝旼達。記者李孟珊／攝影。
鴻勁精密董事長謝旼達。記者李孟珊／攝影。

興櫃股王鴻勁（7769）將於11月27日掛牌上市，承銷價每股1,495元，25日於興櫃開高走高，盤中最高一度拉升至2,770元，創下歷史新高價，近期外資也紛紛發布評等，高盛給予「買進」，目標價上看4,000元，另外Aletheia則給予3,500元，顯示樂觀前景。

鴻勁將於27日掛牌上市，公開申購將於19日截止，承銷價1,495元、一人可申購一張，但門檻相當高，想參加的投資人必須先準備將近150萬資金。不過，儘管參加抽籤門檻高，以鴻勁25日興櫃盤中最高計算，抽中現賺127.5萬元。

鴻勁主要提供一站式半導體測試方案，產品線包括FT測試分類機、SLT測試分類機、主動式溫控系統（ATC）等；客戶包括全球主要IC設計公司、封測廠及IDM廠，終端應用則涵蓋AI運算、伺服器、車用電子、智慧手機與3C產品等。

Aletheia表示，依據AI GPU／ASIC產品發展前景，預期將帶來主動式溫控系統（ATC）、高階半導體製程後段測試分選機（handler）與冷板全面升級，可能擴大整體潛在市場（TAM），並為鴻勁帶來30%價值成長空間，主要是因為鴻勁在「先進半導體的大量製造」中扮演關鍵角色。

高盛則指出，鴻勁於半導體測試領域中，主要最終測試、系統級測試、分選機以及主動式溫度控制。其在 AI/HPC領域的FT分選機市場擁有超過90%的市占率，這使其在AI GPU、ASIC、行動裝置及車用晶片的測試供應鏈中，佔據舉足輕重的關鍵地位。

鴻勁累計今年前三季合併營收209.95億元，營業利益109.42億元，稅後純益86.5億元，每股純益53.54元；鴻勁10月合併營收29.21億元，創下新高，年增95.15%，累計今年前10月合併營收239.16億元，年增127.15%。

半導體 AI
