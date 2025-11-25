記憶體漲風難擋！美光強彈點火 華邦電、南亞科領軍重掌多頭兵符

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI伺服器需求強勢推升全球記憶體市場，DRAM與NAND Flash供給持續吃緊。法人指出，缺貨情況將一路延續至明年上半年，甚至在2026年達到更嚴峻的供需緊繃。對台灣而言，華邦電（2344）與南亞科（2408）正位於本輪記憶體多頭周期的最前線，成為法人認定的最大受惠者，也帶動記憶體族群再度重掌多頭兵符。

AI、雲端與高容量SSD需求爆發，使得上游晶圓端率先感受到缺貨壓力，模組廠甚至已出現「拿不到顆粒、出不了貨」的狀況，預期第4季出貨將低於第3季。法人進一步點出關鍵：2026年記憶體供需比將落在約九成，意味市場正式進入結構性供不應求，其中第3季將是最吃緊的高峰。現階段DDR5報價因大幅走揚推升成本，使得終端客戶升級意願放緩，反而讓DDR4有機會迎來補漲行情。

在這波供需反轉中，華邦電自今年7月起即明顯感受到DRAM訂單回溫，甚至包括過去難攻的客戶也主動洽談長約合作，反映市場對DDR4的需求正在快速回溫。華邦電第3季記憶體營收季增逾一成，Flash產品價格也陸續調漲，高雄廠更全力投入DRAM生產，並考慮追加擴產因應後續需求。法人認為，華邦電兼具Flash與特殊DRAM產品線，在NAND緊俏題材發酵下，是市場最直接受惠的標的之一。

南亞科則同樣站上景氣上升軌道。公司順勢提高DDR4與LPDDR4的銷售比重，更讓市場側目的，是南亞科意外大幅上修今年位元成長率至五成以上，增幅超過25%，象徵接單量明顯優於原先估計。新技術布局方面，DDR5 5600出貨比重已達一成，DDR5 6400也完成設計規格；更重要的是，TSV、DDP與客製化HBM研發進度順利，南亞科正朝向AI伺服器高毛利版圖加速卡位。

全球市場方面，集邦預估第4季NAND Flash合約價將季增5%至10%，反映AI資料中心對高容量SSD搶購激增，加上HDD短缺、雲端業者轉向QLC，供給更形緊繃。由於主要NAND供應商近兩年都大幅降低資本支出，位元產出成長有限，在需求超越供給的結構下，市場普遍預期NAND報價將自今年第4季一路走揚至明年甚至後年，確立中長線多頭格局。

消息面加上美光股價大漲近8%帶動氣勢，台股25日盤面記憶體族群全面噴出。族群由群聯（8299）跳空漲停點火，華邦電、南亞科兩大龍頭續強衝高，並推升十銓（4967）、宇瞻（8271）、力積電（6770）、旺宏（2337）等同步勁揚，量價雙增，成為大盤一度攻返2萬7千點的最大助攻。

