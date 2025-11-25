信驊再創天價！千金股2檔同步創高、5檔閃紅燈

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股25日由權王台積電（2330）率先觸及10日線點火，大盤力戰重返2萬7千點大關，股王信驊（5274）也成為盤面最大亮點之一。信驊二度上修展望、訂單能見度直達2026、Cupola360展現獲利能力、高階BMC持續強攻市占，加上MSCI助攻，可說是基本面、題材面與市場氛圍三箭齊發，早盤再創天價6,840元，也成功牽動創意（3443）、健策（3653）同步創高，創意、精測（6510）、台光電（2383）、群聯（8299）、旭隼（6409）更紛紛亮紅燈，為台股多頭再添一記重拳。

信驊董事長林鴻明透露，在主要載板供應商大力支援下，近期出貨動能優於預期，因此二度上調本季營運展望，全年營運呈現逐季走揚。他並指出，訂單能見度已直達2026年第2季，並有通用伺服器與AI伺服器新平台即將在明年下半年推出，可望推升需求持續強勁。

法人推估，信驊明年首季營收上看26～27億元、毛利率維持66.5%至67.5%高檔。

除了本業一路暢旺，信驊多年投入的「Cupola360全景影像技術新事業」也逐見成果。林鴻明指出，目前團隊規模約30多人，已具備獲利能力，並完成軟硬整合布局，包括攝影機模組、影像引擎與視覺演算法等完整系統。

Cupola360應用領域跨足智慧城市、安防監控、工業巡檢、零售與XR，並已取得多家海外企業合作機會。下一步將採取策略合作模式，尋求通路或大型系統整合商結盟，以加速導入、市場拓展。

法人看好，在全球AI影像與視覺化應用爆發下，Cupola360有望成為信驊新成長曲線，有助降低產品組合單一風險。

信驊身為全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）供應商，產品廣泛應用於AI伺服器與一般伺服器。美系外資指出，在新一代CPU伺服器平台推動下，信驊AST2700系列2026年滲透率可望維持在十幾個百分點，公司亦有望持續擴大市佔。

此外，AST2750已在兩大伺服器CPU平台上取得部分訂單，成為未來營收成長的新推手。

信驊 伺服器
