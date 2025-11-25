3檔新股掛牌齊拉出蜜月行情 散熱模組廠邁科飆漲逾3成最亮眼

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股上市櫃公司添新兵，25日3檔上市櫃新股掛牌同步拉出蜜月行情， 尤以散熱模組廠邁科（6831）的漲勢最亮眼， 以120元上市，早盤以152.5元開高後一度衝達165元， 中籤者喜提4.5萬元紅包，報酬率37.5%， 盤中漲幅逾3成；華豫寧（6474）以31.8元上櫃，盤中漲幅逾14%；另外，中華電（2412）旗下資拓宏宇以46元上市，盤中漲幅逾4%。

邁科專注於散熱模組研發與製造，產品應用包括伺服器、筆電、顯示卡、5G基地台與車用電子等領域，主要客戶包括國際雲端服務供應商、知名代工模組廠與電腦品牌大廠。

邁科以均溫板（Vapor Chamber, VC）氣冷散熱技術起家，長期聚焦高效能運算（HPC）及AI應用領域，提供從設計、模擬到量產的整體散熱解決方案；邁科除在氣冷領域成功量產3DVC外，更積極布局液冷技術，與Intel共同成立「先進散熱技術聯合實驗室」，提前卡位AI伺服器散熱新世代。

邁科25日掛牌上市，每股承銷價120元，公開申購承銷張數1,560張，中籤率0.69%，早盤以152.5元開高，順利拉開蜜月行情序幕，一度衝達165元，漲幅 37.5%， 盤中漲幅34.16%，在同日掛牌的個股中，漲勢最為亮眼。

華豫寧25日掛牌上櫃，每股承銷價31.8元，公開申購承銷張數1,152張，中籤率0.98%，早盤以37元開出，上漲5.2元，漲幅16.35%，同樣展開蜜月行情，盤中漲幅15.4%。

資拓宏宇有富爸爸加持，兩大股東包括中華電及工業電腦龍頭研華（2395），25日以46元掛牌上市，公開申購承銷張數1,707張， 中籤率0.73%，早盤以47.8元開出後一度拉升至49.4元，盤中漲幅4.35%。

