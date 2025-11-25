伺服板龍頭金像電攻漲停再創新天價 PCB族群再掀比價

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
金像電廠區外觀。圖／公司提供
國內伺服板龍頭金像電（2368）25日早盤攻漲停594元再創新天價，激勵PCB族群再掀比價，相關伺服器用板廠商健鼎（3044）、精成科（6191），以及銅箔基板CCL材料配合夥伴台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）同步走強。

伺服板龍頭金像電日前公告公司國內第三次無擔保轉換公司債收足債款，合計逾101億元。金像電近期正積極在海內外擴產應對客戶需求，擴廠區域包含台灣以及泰國相關資本支出規畫。

金像電先前公告國內第三次無擔保可轉換公司債的募得價款之用途及運用計畫：購置土地、興建廠房、新建廠房購買設備、償還銀行借款及充實營運資金。

金像電基本面穩健，日前公布前三季財報優於法人預估，前三季已賺逾一個股本達13.61元刷新紀錄。法人看好金像電第4季營運維持高檔，明年持續挑戰新高。

金像電11日公告前三季歸屬母公司業主淨利66.76億元，年增152.9%，每股純益13.61元，創新高。金像電上半年每股純益7.08元，換算第3季每股純益6.53元，單季獲利已接近上半年，大幅優於去年同期3.28元，也高於今年第2季約3.48元。

金像電日前已預告，對2026年營運初步正向看待，公司已定下因應客戶需求，泰國新廠第一棟的二期將於明年下半年陸續開出產能。

依據金像電規畫，泰國新廠持續推進，泰國廠第一棟一期目標今年第3季供應樣品，第4季開始量產。

金像電泰國已定下第一棟的二期擴充，金像電計畫，明年下半年泰國新廠第一棟的二期投產，後續依據客戶需求仍有可擴充空間。

金像電 泰國
