華豫寧上櫃掛牌開紅盤 早盤股價最高漲逾一成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
華豫寧董事長連智民。圖／聯合報系資料照片
華豫寧董事長連智民。圖／聯合報系資料照片

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）於25日以承銷價31.8元上櫃掛牌交易，並開出紅盤，早盤股價最高漲逾一成。

華豫寧累計前10月合併營收為32.34億元，年減5.1％，前三季每股純益為2.84元。法人估計，該公司明年業績有機會成長雙位數百分比，且毛利率提升，後續獲利增長表現可期。

華豫寧從微控制器（MCU）與類比元件等代理業務起家，自1995年至今都是Microchip的代理商，是其大中華區前五大代理商，主攻技術加值銷售服務，耕耘兩岸市場，後來也陸續切入電子鎖、智慧建築整合等市場，打造自有品牌「WAFERLOCK 維夫拉克」產品。

目前華豫寧MCU代理的業績比重近四成，類比與其他元器件代理的業績比重超過三成，至於包含電子鎖與智慧建築整合等的物聯網智慧產品業務，占比約25％。

華豫寧董事長連智民先前指出，目前電子鎖╱智慧建築整合的年度業績約10億元，台灣市場約貢獻當中六成，德國市場約貢獻二成。該公司目前電子門鎖出貨量位居全台新屋建案原廠裝設市占第一，約達五成左右，由於目前其電子鎖產線已滿載，未來視訂單增加情形，會考慮擴充產能。

華豫寧今年也開始切入伺服器機櫃鎖市場，連智民表示，以前機櫃鎖可能都是傳統鑰匙形式，採用其新式機櫃電子鎖，可以進行權限管控與記錄等。目前相關營收基期仍低，預期未來兩年會逐步增加貢獻度。

