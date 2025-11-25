NAND Flash吃緊效應延燒 群聯早盤跳空漲停

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）25日早盤跳空鎖漲停，股價衝上1,160元、大漲105元、漲幅9.95%，一開盤即攻上漲停價，成交量逾1,100張，成交金額已超過11億元，成為盤面高價股多頭指標之一，也終結先前連續拉回走勢。不過隨買盤追價力道收斂，漲停隨後被打開，股價轉為高檔震盪。

市場點火主因，來自記憶體鏈「供給吃緊」題材再被放大。威剛（3260）董事長陳立白24日直言，受制於上游原廠減產與高階製程良率瓶頸，「現在NAND很吃緊」，不少模組廠拿料相當辛苦，預期明年價格仍具支撐。法人認為，當NAND現貨與合約價走揚、控制器成為系統與模組廠的關鍵零組件時，群聯這類具技術門檻與客戶綁定優勢的控制晶片廠，將是供給緊俏循環的主要受惠者。

展望後市，群聯執行長潘健成先前指出，AI伺服器與高效能運算（HPC）帶動的資料中心換機潮方興未艾，客戶對高容量、高速儲存方案需求強勁，再加上終端品牌積極推出AI PC與高階手機，新一輪產品循環正推升控制晶片與模組需求。法人預期，在NAND供給吃緊、價格回升的環境下，群聯不僅有機會持續改善毛利率，明年營收與獲利成長動能也可望延續。

控制晶片 群聯 NAND
