美科技股走揚 投顧：台股技術指標回落有利反彈

中央社／ 台北25日電

美國降息希望升溫，提振市場情緒，美股4大指數收高，特斯拉及Google母公司Alphabet勁揚逾6%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲3.48%。投顧分析，台股加權指數連續3週回檔修正，短線技術指標已回落低檔區，有利反彈，加上本週為美股金融財報週，預期指數震盪盤堅。

投資人憂心大量資金湧入人工智慧（AI）領域是否過頭，企業恐怕需要一段時間才能反映在獲利上，因而出現市場可能修正的警告聲浪。然而美國聯邦準備理事會（Fed）官員釋出鴿派言論，提升市場對12月降息的預期。

美股道瓊工業指數24日上漲202.86點，或0.44%，收在46448.27點；標準普爾500指數上漲102.13點，或1.55%，收在6705.12點；以科技股為主的那斯達克指數上漲598.93點，或2.69%，收在22872.01點；費城半導體指數上漲296.77點，或4.63%，收在6703.2點。

台股24日開高後上下波動近282點，尾盤台積電、鴻海下挫，加上指數編纂公司MSCI（明晟）權重調整於收盤生效，台股最後一筆爆出新台幣2855.66億元大量，終場指數小漲69.3點，收26504.24點，成交值放大至7130.13億元，創今年單日最大量，季線約26507點得而復失。

外資及陸資昨天賣超299.56億元，相較於21日外資單日賣超達915.36億元、創史上第4大賣超金額，外資昨天賣超規模相對縮小。

產業訊息方面，台股股王、遠端伺服器管理晶片廠信驊24日參加櫃買市場業績發表會，董事長林鴻明表示，第4季業績可望優於第3季，2026年第1季業績又將更上層樓，季營收將達26億至27億元，續創歷史新高。

合成橡膠大廠台橡24日舉行法人說明會，執行長蔡偉強表示，雖然今年整體合成橡膠產能過剩，明年仍將持續，但溶聚丁苯橡膠（SSBR）高雄廠產線滿載，旗下南通申華化學遷廠順利。

台股 市場
華豫寧上櫃掛牌開紅盤 早盤股價最高漲逾一成

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）於25日以承銷價31.8元上櫃掛牌交易，並開出紅盤，早盤股價最高漲逾一成。

佳世達醫療事業衝鋒 2025年相關營收估突破300億

佳世達（2352）集團儘管今年整體營運表現不如預期，但醫療事業維持穩定成長，相關業務第4季業績有望年成長，醫療事業202...

日月光斥資42億 買廠擴產

全球封測龍頭日月光投控（3711）旗下日月光半導體昨（24）日宣布，董事會通過以42.31億元（未稅）向關係人宏璟建設購...

Gogolook 結盟鴻海衝智慧城市

信任科技服務商Gogolook（6902）加入鴻海智慧城市生態系，防詐科技成關鍵拼圖，雙方將以台灣地方政府為示範場域，未...

記憶體低壓籠罩！DRAM 雙雄率先反彈 但「這檔」亮綠燈、跌破票面

台股24日反彈逾百點，記憶體族群雖仍多數承壓，但交投仍持續火熱，個股盤據成交量前三大，股價由DRAM雙雄率先止跌，華邦電...

轉投資森崴能源踩雷拖累 正崴第3季虧13.8億 歷來最慘

正崴集團昨（14）日公布第3季財報，因認列轉投資森崴能源虧損，正崴今年第3季稅後淨損13.83億元，虧損幅度較上季擴大，...

