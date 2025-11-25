快訊

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

日月光斥資42億 買廠擴產

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

全球封測龍頭日月光投控（3711）旗下日月光半導體昨（24）日宣布，董事會通過以42.31億元（未稅）向關係人宏璟建設購入中壢第二園區新建廠房，以因應人工智慧（AI）晶片應用先進封裝測試產能需求。

日月光半導體說明，向宏璟建設取得持有中壢第二園區新建廠房72.15%產權，是日月光半導體與宏璟建設簽署合建契約合作開發廠房，日月光半導體依合建契約取得建物27.85%產權及其土地相應持分，宏璟建設取得建物72.15%產權及其土地相應持分。

日月光半導體指出，依合建契約向宏璟建設行使優先承購權，購入宏璟建設所持有第二園區廠房產權，以擴充中壢分公司高階封裝測試製程產能。日月光表示，雙方議定未稅交易金額42.31億元。

此外，日月光半導體表示，將與宏璟建設採「合建分屋」模式，合作開發高雄楠梓科技產業園區第三園區第一期廠房。

日月光 半導體 契約
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日月光斥資42億與宏璟合建中壢新廠 高雄廠採合建分屋加快產能布建

每年400人需安置… 桃園兒少園區今動土 12歲以下弱勢者優先

日月光半導體斥資42.31億元 向宏璟建設買入中壢新廠擴產先進封裝

中壢男騎士深夜自撞 5機車、垃圾子車慘遭波及

相關新聞

佳世達醫療事業衝鋒 2025年相關營收估突破300億

佳世達（2352）集團儘管今年整體營運表現不如預期，但醫療事業維持穩定成長，相關業務第4季業績有望年成長，醫療事業202...

日月光斥資42億 買廠擴產

全球封測龍頭日月光投控（3711）旗下日月光半導體昨（24）日宣布，董事會通過以42.31億元（未稅）向關係人宏璟建設購...

Gogolook 結盟鴻海衝智慧城市

信任科技服務商Gogolook（6902）加入鴻海智慧城市生態系，防詐科技成關鍵拼圖，雙方將以台灣地方政府為示範場域，未...

記憶體低壓籠罩！DRAM 雙雄率先反彈 但「這檔」亮綠燈、跌破票面

台股24日反彈逾百點，記憶體族群雖仍多數承壓，但交投仍持續火熱，個股盤據成交量前三大，股價由DRAM雙雄率先止跌，華邦電...

轉投資森崴能源踩雷拖累 正崴第3季虧13.8億 歷來最慘

正崴集團昨（14）日公布第3季財報，因認列轉投資森崴能源虧損，正崴今年第3季稅後淨損13.83億元，虧損幅度較上季擴大，...

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。