佳世達醫療事業衝鋒 2025年相關營收估突破300億

佳世達（2352）集團儘管今年整體營運表現不如預期，但醫療事業維持穩定成長，相關業務第4季業績有望年成長，醫療事業2025年營收將突破300億大關。

隨佳世達持續擴展醫療版圖，昨（24）日宣布集團將集結超過20家夥伴公司，於台灣醫療科技展中展示樂齡醫療健康的多元應用，從個人檢測、臨床診療到藥局通路，全方位鎖定樂齡健康商機。

佳世達今年第3季資訊事業受到匯率及關稅因素衝擊，導致營運衰退，惟醫療、智能方案、網通事業營業淨利均較去年同期小幅增加。

從佳世達今年第3季各事業表現來看，資訊事業營收年減6%，營業淨利率及營業淨利金額較去年同期下降；醫療事業營收年增15%，智能方案營收年增21%，網通事業營收年增18%。

整體來看，佳世達總經理黃漢州表示，今年第4季外在環境仍充滿變數，需求受影響，導致客戶下單保守。

黃漢州指出，但工業電腦、邊緣AI裝置市場表現仍然強勁，網通需求逐漸回溫，醫療產業維持穩定成長，該業務預計本季營收相較去年同期成長，整體醫療事業2025年營收將突破300億。

因應集團拓展醫療版圖，佳世達集團將集結超過20家夥伴公司，於台灣醫療科技展共同展出樂齡醫療健康生態圈、手術室、血液透析、內外科設備、健康照護及專業醫療耗材等六大區域。

佳世達集團此次展出聚焦樂齡醫療健康生態圈、AI醫療輔助應用、ESG永續展會、健康活力講座及醫療科技再進化等。佳世達表示，此次展會推出「AI個人健康管理」、「AI運動復健」、「AI心肺輔助診斷」等AI智慧醫療應用，不僅協助民眾個人健康管理，更輔助醫生診斷決策。