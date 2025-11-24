MSCI題材難敵投信連16賣 東元爆量由黑翻紅收漲0.98%

東元（1504）儘管獲納入MSCI最新半年度調整的台股成分股，且調整於24日盤後正式生效，但其「摩力」加持效應仍難抵擋近期的修正壓力及投信賣壓。早盤股價雖開高，但隨即因調節而一度翻黑，午盤後買盤回籠收復失土，終場上漲0.9元，收在92.9元，漲幅0.98％，成功由黑翻紅，成交量爆出逾11.5萬張。

觀察籌碼面，外資連續第6個交易日買超，累計買超達39,768張，但仍不敵投信自3日以來連續16個交易日的賣超，累計賣超張數已超過50,296張。

東元總經理高飛鳶先前指出，與鴻海（2317）在模組化資料中心（MDC）及電動車動力系統等方面的合作，預計台灣市場將在明年發酵，美國市場則看2027年逐步開花結果。公司看好東南亞市場因資料中心專案需求強勁，有望率先貢獻營收，為未來營運注入動能。