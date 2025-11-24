大亞法說會／電線電纜需求強勁...漆包線已出貨給無人機 正式成為國家隊

大亞（1609）24日召開法說會，大亞發言人陳重光表示，電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫，需求仍然強勁；漆包線已經開始出貨給無人機業者，惟大環境市況不佳；綠能較容易受到外界因素干擾，但會持續積極開發，未來獲利比例將愈來愈高。

大亞指出，第3季主要出貨仍以電力電纜為主，占比達71％，漆包線占比11％，裸銅線占比11％，合計共出貨4萬4,692萬公噸。

陳重光表示，電線電纜事業訂單維持滿檔狀態，其中台電訂單不少，但出貨時間不一定，有長單也有短單，像是有些會是1到2年交貨，有些則長達7到8年。

法人問到銅庫存量方面，陳重光表示，公司都有做銅避險，庫存有七、八成以上都是帶訂單的，也就是說，客戶下訂後，公司才會去買銅進行生產，並依時程交貨給客戶，計畫生產的量則不是很多。

至於銅價上漲影響，陳重光表示，公司銅的庫存成本很複雜，會有貴的也有便宜的銅，所以採用加權平均法，因此每一季出貨的毛利難以概算，比如說第4季出貨，可能會有去年、上一季或上個月接的訂單，但單價會隨著銅成本有正相關影響，因此很難預測下一季的毛利率是否可高於本季。

漆包線事業方面，陳重光表示，整體事業受到關稅影響依然不景氣，但近期熱度高的無人機、低軌衛星產業，大亞都是國家隊的一員，台灣無人機業者也幾乎都是大亞的客戶，而公司主要以提供漆包線為主，並配合客戶做研發，目前已經陸續出貨，毛利相對比一般的漆包線好，不過由於無人機馬達要輕量化，因此使用到的漆包線並不是太多，對營收貢獻有限。

綠能則是大亞近年重點發展目標，大亞綠能目前旗下已經有74座太陽能電廠、總共207MW裝置容量，積極開發中大型企業廠房屋頂與地面型電廠，目標將超過500MW規模，儲能上，大亞集團旗下智璞儲能位在台中龍井100MW E-dReg 案場已於9月14日啟用，旗下大蓄能源75MW E-dReg 案場預計於2026年第2季啟用

陳重光表示，現階段綠能較容易受到外界影響，但未來獲利穩定性會高於線纜，惟很難精確預估獲利時間點，包括售電、太陽能發電、儲能電廠持續開發中，目前占合併營收數字或許不會很大，但預期在陸續開發掛表後，占集團獲利的比例會愈來愈高。