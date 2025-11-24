迎廣法說會／喜迎GB300組裝大單 訂單能見度看到明年上半年

AI伺服器機殼廠迎廣（6117）24日召開法說會，發言人康博興指出，公司目前已接獲二家大客戶GB300組裝訂單，本季起開始陸續出貨，訂單能見度已看到明年上半年，預估明年在新產能與新訂單同時挹注下，整體營運將雙位數成長，後市展望樂觀。

據悉，迎廣近期台灣廠區已正式通過美系AI晶片龍頭廠驗證，開始加入GB300組裝市場，並且已取得二家大客戶訂單，明年則還會有其他客戶加入，預估伺服器營收占整體營收比重將從目前的57%，一舉突破至六成以上。

康博興表示，公司過往伺服器營收比重大約只有20至30%，隨著近年來積極耕耘AI伺服器市場，今年營收比重已躍升至57%，明年則會跨越六成大關，對營收、獲利等結構有正面挹注。

至於產能規劃方面，迎廣位於美國加州的組裝廠已準備完成，只要客戶下單就可以運作，而馬來西亞廠則預計明年首季量產出貨，台灣廠則致力於AI伺服器組裝產線。

康博興指出，因為地緣政治關係，海外產能規劃必須要未雨綢繆，而美國廠和馬來西亞廠可以作為應變措施，公司也與東協國家很多客戶早就有在配合，未來馬來西亞廠開始營運後，與客戶配合也將更緊密。

迎廣今年前三季每股純益2.21元，遜於去年同期每股純益3.02元。對此，康博興解釋，主要是去年有所得稅利益回沖，而今年則沒有，實際上公司稅前獲利是優於去年同期，本業表現正持續成長。

展望未來，康博興指出，從目前在手訂單來看，客戶對未來AI伺服器的需求依然持正向看法，因此公司的組裝業務訂單能見度才能一路看到明年上半年，隨著未來伺服器比重持續擴大，公司營收規模也將同步放大，毛利率亦有望轉佳，整體營運正在往好的方向前進。