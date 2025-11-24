光聖領頭 帶動光通訊族群齊漲

光聖（6442）24日股價維持強勢股上攻趨勢，早盤跳空開高，略作震盪後便於十點強勢上攻，亮燈漲停，漲停價1,230元，上漲110元，漲幅9.82%，股價再創歷史新高，成交量4,796張。在光聖領頭帶動下，波若威（3163）、上詮（3363）、華星光（4979）等被動元件及模組廠也紛紛跟上，波若威收盤價241元，上漲20.5元，漲幅9.3%，距離漲停僅有一步之遙；而華星光、上詮也都有接近4%的漲幅，族群性十分明顯。

光聖主要客戶為Google，其近期發表的Gemini 3頗受市場好評，被譽為地表最強AI模型，連Open AI執行長Sam Altman都在公司內部承認目前Gemini 3的性能確實領先眾人。而波克夏更是直接以真金白銀表達自己的態度，於今年第3季大量買進Google股票，成為其第十大持股。

Gemini 3的問世讓市場十分看好Google未來仍會持續擴增資料中心規模，因此光聖、華星光的相關供應鏈便有機會跟著吃香喝辣，而上詮、波若威則各自有富爸爸認養，分別跟著台積電（2330）和輝達（NVIDIA）進行合作，自然也會是下一波資料中心擴增浪潮的受惠者之一。