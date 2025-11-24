宏碁集團再添「小金虎」 安圖斯科技興櫃掛牌交易

宏碁（2353）集團再添「小金虎」，旗下子公司安圖斯（7875 ）已於21日正式登錄興櫃交易，興櫃開盤參考價格為新台幣24元，該日盤中最高成交價新台幣52.6元，漲幅達219%。本次發行普通股共20,000,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為2億元。

安圖斯專注於人工智慧運算平台及高效能伺服器之企業。隨著 AI 技術快速演進，AI伺服器應用已由大型資料中心進行模型訓練，逐步延伸至企業端導入代理人AI（Agentic AI）進行推論與場域應用。安圖斯科技看準此發展趨勢與企業端對AI落地化需求的提升，加速新產品研發與市場導入，並在全球重點市場投入更多資源布局通路、開發商機及提供專業服務，協助客戶強化 AI 部署能力並提升營運效率。

同時，安圖斯科技自創立以來持續強化產品研發能量，主要從事高性能運算解決方案（包含人工智慧運算及雲端運算解決方案）及Altos IFP互動顯示器之產品開發與銷售。核心產品包含Altos BrainSphere™系列伺服器、工作站、精簡型電腦、Altos aiWorks和 Altos aiGeni人工智慧運算管理平台、AltosCloud VDI/VOI虛擬桌面基礎架構方案及Altos IFP互動顯示器，致力於協助政府機關、企業用戶、科研與教育機構建置高效、安全且具擴充性的運算基礎架構，以因應全球人工智慧、大數據及高效能計算市場快速成長之需求。

安圖斯科技亦持續與晶片供應商、系統軟體商及國內外合作夥伴建立完整之技術生態系統。未來，安圖斯科技將秉持穩健經營原則，持續深化人工智慧運算核心技術並擴大海外市場版圖，以提升整體競爭力並為股東創造長期價值。