記憶體低壓籠罩！DRAM 雙雄率先反彈 但「這檔」亮綠燈、跌破票面

台股24日反彈逾百點，記憶體族群雖仍多數承壓，但交投仍持續火熱，個股盤據成交量前三大，股價由DRAM雙雄率先止跌，華邦電（2344）一度勁揚逾4%，南亞科（2408）同步反彈近2%。然而，先前搭上題材風、基本面較弱的商丞（8277），在連年虧損與10月營收寫次低的壓力下，今日再度跌停並跌破票面。

全球記憶體產業正面臨劇烈結構性改變。國際大廠全力拉高AI伺服器所需的高頻寬記憶體（HBM）產量，擠壓既有DRAM產線，使DDR4、LPDDR等利基型產品供應驟縮、價格全面上揚。由於HBM難以與舊規格共線生產，加上顯卡用GDDR也加入搶產能行列，產能排擠效應進一步擴大，南亞科、華邦電等深耕DDR4與LPDDR的台廠遂成最大受惠者。

華邦電指出，隨三星、SK海力士、美光等記憶體大廠推進至14奈米甚至更先進製程，位元單元縮小後壞軌風險上升，需要內建ECC功能補償；但JEDEC既有標準並未要求DDR3／DDR4支援ECC，使這些先進製程的新廠無法再回頭生產舊規格產品，導致DDR4產能將維持結構性缺口，缺貨狀態恐一路延續至2027年。

美系外資最新報告更直指，市場普遍低估DDR4缺口與漲價力度，預估明年第1季恐迎來明顯調漲，並將南亞科、華邦電目標價大幅調升至198元、88元，調幅高達52%與22%，反映利基型DRAM長線報價動能遠比預期強勁。

儘管中長線基本面炙熱，記憶體族群股價近期仍經歷高檔回檔。上週三大法人賣超華邦電14.38萬張、南亞科1.45萬張，力積電、旺宏（2337）亦遭調節，僅群聯（8299）獲外資買超。法人解讀，資金在國際利率走勢未明前調整部位屬正常現象，並不改變中長期走勢。

另一方面，大陸長鑫存儲積極追趕，持續推出LPDDR5X與DDR5新品，DDR5良率在2025年下半年突破80%，已接近國際大廠水準。TrendForce預估，長鑫2026年DRAM產能可達月產29至30萬片，全球市占有望拉升至15%，成為台廠未來主要競爭者。不過其成本偏高將成為挑戰。

法人預期，2026年記憶體市場仍將供不應求，DRAM與NAND Flash供需比約維持在九成上下，其中第3季最為吃緊。隨DDR5顆粒報價飆升抑制消費端升級節奏，DDR4反而從替代需求中受惠，價格仍具續漲空間。