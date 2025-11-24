快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

記憶體低壓籠罩！DRAM 雙雄率先反彈 但「這檔」亮綠燈、跌破票面

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體族群承壓。路透
記憶體族群承壓。路透

台股24日反彈逾百點，記憶體族群雖仍多數承壓，但交投仍持續火熱，個股盤據成交量前三大，股價由DRAM雙雄率先止跌，華邦電（2344）一度勁揚逾4%，南亞科（2408）同步反彈近2%。然而，先前搭上題材風、基本面較弱的商丞（8277），在連年虧損與10月營收寫次低的壓力下，今日再度跌停並跌破票面。

全球記憶體產業正面臨劇烈結構性改變。國際大廠全力拉高AI伺服器所需的高頻寬記憶體（HBM）產量，擠壓既有DRAM產線，使DDR4、LPDDR等利基型產品供應驟縮、價格全面上揚。由於HBM難以與舊規格共線生產，加上顯卡用GDDR也加入搶產能行列，產能排擠效應進一步擴大，南亞科、華邦電等深耕DDR4與LPDDR的台廠遂成最大受惠者。

華邦電指出，隨三星、SK海力士、美光等記憶體大廠推進至14奈米甚至更先進製程，位元單元縮小後壞軌風險上升，需要內建ECC功能補償；但JEDEC既有標準並未要求DDR3／DDR4支援ECC，使這些先進製程的新廠無法再回頭生產舊規格產品，導致DDR4產能將維持結構性缺口，缺貨狀態恐一路延續至2027年。

美系外資最新報告更直指，市場普遍低估DDR4缺口與漲價力度，預估明年第1季恐迎來明顯調漲，並將南亞科、華邦電目標價大幅調升至198元、88元，調幅高達52%與22%，反映利基型DRAM長線報價動能遠比預期強勁。

儘管中長線基本面炙熱，記憶體族群股價近期仍經歷高檔回檔。上週三大法人賣超華邦電14.38萬張、南亞科1.45萬張，力積電、旺宏（2337）亦遭調節，僅群聯（8299）獲外資買超。法人解讀，資金在國際利率走勢未明前調整部位屬正常現象，並不改變中長期走勢。

另一方面，大陸長鑫存儲積極追趕，持續推出LPDDR5X與DDR5新品，DDR5良率在2025年下半年突破80%，已接近國際大廠水準。TrendForce預估，長鑫2026年DRAM產能可達月產29至30萬片，全球市占有望拉升至15%，成為台廠未來主要競爭者。不過其成本偏高將成為挑戰。

法人預期，2026年記憶體市場仍將供不應求，DRAM與NAND Flash供需比約維持在九成上下，其中第3季最為吃緊。隨DDR5顆粒報價飆升抑制消費端升級節奏，DDR4反而從替代需求中受惠，價格仍具續漲空間。

南亞科 記憶體

延伸閱讀

記憶體大缺貨 顯卡入門款產品恐暫停生產

DRAM 持續看漲 南亞科、華邦成大贏家

陸記憶體大廠秀利器…長鑫新DDR5 邁進頂級性能

記憶體漲價 OEM硬體廠承壓

相關新聞

記憶體低壓籠罩！DRAM 雙雄率先反彈 但「這檔」亮綠燈、跌破票面

台股24日反彈逾百點，記憶體族群雖仍多數承壓，但交投仍持續火熱，個股盤據成交量前三大，股價由DRAM雙雄率先止跌，華邦電...

記憶體漲價 OEM硬體廠承壓

市場傳出三星在暫停記憶體報價月餘後，重新開出新價格，以32GB DDR5 R-DIMM模組為例，合約價格從9月約149美...

玖鼎電力接單看到2028

玖鼎電力（4588）受惠於台電智慧電表和電力監控／電能管理系統訂單的同步成長，法人預估，第4季營收可望站上全年高峰，明年...

世足賽救駕！大摩曝「需求有望重啟」面板雙雄目標價給出這數字

摩根士丹利（大摩）於最新「面板產業」報告中指出，面板股近期處於淡季，受到報價下跌，整體市況維持疲軟，市場轉向買方，不過明...

轉投資森崴能源踩雷拖累 正崴第3季虧13.8億 歷來最慘

正崴集團昨（14）日公布第3季財報，因認列轉投資森崴能源虧損，正崴今年第3季稅後淨損13.83億元，虧損幅度較上季擴大，...

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。