玖鼎電力接單看到2028
玖鼎電力（4588）受惠於台電智慧電表和電力監控／電能管理系統訂單的同步成長，法人預估，第4季營收可望站上全年高峰，明年營運將優於今年。
玖鼎電力表示，隨著AI與排碳ESG等趨勢推升電力需求，台電加速智慧電網建設，公司智慧電表產品將受惠。目前台電智慧電表訂單已排到2028年。由於民間部門加速能源管理推展，將帶動電力監控儀與電能管理產品需求強勁。
第4季出貨狀況，業者指出，由於台電資訊變更導致部分出貨遞延，加上既有排程，表定上個月交貨的批次合併至本月執行，使單月交貨量顯著放大。隨著訂單遞延認列，第4季營運增溫。展望後市，公司指出，今年3月標下台電90萬具智慧電表大單，加上加購部分，新標案預計2026年1月起放量交貨，未來三年每年平均交貨量約45萬具。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言