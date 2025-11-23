快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

玖鼎電力接單看到2028

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

玖鼎電力（4588）受惠於台電智慧電表和電力監控／電能管理系統訂單的同步成長，法人預估，第4季營收可望站上全年高峰，明年營運將優於今年。

玖鼎電力表示，隨著AI與排碳ESG等趨勢推升電力需求，台電加速智慧電網建設，公司智慧電表產品將受惠。目前台電智慧電表訂單已排到2028年。由於民間部門加速能源管理推展，將帶動電力監控儀與電能管理產品需求強勁。

第4季出貨狀況，業者指出，由於台電資訊變更導致部分出貨遞延，加上既有排程，表定上個月交貨的批次合併至本月執行，使單月交貨量顯著放大。隨著訂單遞延認列，第4季營運增溫。展望後市，公司指出，今年3月標下台電90萬具智慧電表大單，加上加購部分，新標案預計2026年1月起放量交貨，未來三年每年平均交貨量約45萬具。

台電 貨量

延伸閱讀

不只送暖更教節電！台電金門區處年終走訪弱勢 暖心關懷行動

基隆這國小前百米逾20根「電桿叢林」 上學尖峰打結將內移6根

「供台積電用電」地下電纜工程惹禍 土石波及車輛...台電道歉

台積電高雄廠用電工程打樁土石砸民車 台電致歉願賠償

相關新聞

記憶體漲價 OEM硬體廠承壓

市場傳出三星在暫停記憶體報價月餘後，重新開出新價格，以32GB DDR5 R-DIMM模組為例，合約價格從9月約149美...

玖鼎電力接單看到2028

玖鼎電力（4588）受惠於台電智慧電表和電力監控／電能管理系統訂單的同步成長，法人預估，第4季營收可望站上全年高峰，明年...

世足賽救駕！大摩曝「需求有望重啟」面板雙雄目標價給出這數字

摩根士丹利（大摩）於最新「面板產業」報告中指出，面板股近期處於淡季，受到報價下跌，整體市況維持疲軟，市場轉向買方，不過明...

「大擴產時代」優質股出列 奇鋐、台光電等業績必定反映在股價

台股上周五（21日）暴跌991點，但台指期盤後大漲197點收在26,673點，顯見投資市場情緒波動加大。法人表示，投資人...

轉投資森崴能源踩雷拖累 正崴第3季虧13.8億 歷來最慘

正崴集團昨（14）日公布第3季財報，因認列轉投資森崴能源虧損，正崴今年第3季稅後淨損13.83億元，虧損幅度較上季擴大，...

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。