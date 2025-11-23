記憶體漲價 OEM硬體廠承壓

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

市場傳出三星在暫停記憶體報價月餘後，重新開出新價格，以32GB DDR5 R-DIMM模組為例，合約價格從9月約149美元，一口氣調升至接近239美元，並優先供應至伺服器與AI應用領域。

法人機構表示，記憶體價格快速攀升造成的BOM（材料成本）上升，將使OEM硬體廠包括鴻海（2317）、廣達、英業達、華碩、技嘉等調整定價策略，恐進一步削弱需求。

法人機構指出，根據此次大廠法說指引，2026年全球PC出貨將年增約0~4%，隨商務換機需求於2025年產生後，2026年本將由消費機種換機潮延續，原先預估2026年消費需求年增4%、商務需求年增1%，但近期因記憶體價格漲價，恐將對需求造成影響。

法人表示，因為DRAM與NAND占PC BOM達15%~20%，品牌廠勢必要轉嫁上漲成本給消費者，因此可能衝擊消費需求年增幅度，不排除消費機種2026年需求停滯或是下降，如果消費機種出貨年減5%，將使整體PC需求呈現年減低個位數。

