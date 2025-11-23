世足賽救駕！大摩曝「需求有望重啟」面板雙雄目標價給出這數字

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
摩根士丹利（大摩）於最新「面板產業」報告中指出，面板股近期處於淡季，受到報價下跌，整體市況維持疲軟，市場轉向買方，不過明年即將迎來世足，第1季有望因應體育賽事的促銷活動而重啟補庫存動能，台廠面板雙虎的群創（3481）、友達（2409）重申「中立」評等，目標價11.5元、12.5元。

大摩表示，隨補庫存動能趨緩及未來數月步入傳統淡季，電視面板價格將持續處於下行軌道；即便主要面板廠已透過調整稼動率，由2025年第3季的80%至85%降至第4季的80%以下，以調控產出符合需求，仍難改變此趨勢。

IT面板價格方面，大摩指出，11月呈現微幅下跌，，儘管其跌幅小於電視面板，但對面板廠而言仍屬較不利。不過，仍維持過去IT面板價格在未來幾季應將保持相對穩定看法。

大摩表示，下一個觀察重點在於補庫存動能何時重啟，由於2026 年中將舉行世足賽等大型運動賽事，受惠於相關促銷活動，明年的需求重心可能前移至上半年，因此基準預測情境是電視品牌廠將於2026年第1季開始進行備貨。

電視面板 大摩

