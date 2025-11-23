「大擴產時代」優質股出列 奇鋐、台光電等業績必定反映在股價

台股上周五（21日）暴跌991點，但台指期盤後大漲197點收在26,673點，顯見投資市場情緒波動加大。法人表示，投資人此時應該「心頭抓乎定」，面對訊息紛雜時刻不慌張，謀定而後動，擇機卡位企業訂單能見度高的奇鋐（3017）、台光電、金像電等「擴產概念股」，業績必定反映在股價。

美股21日開盤仍受AI股高估值疑慮籠罩，隨後在加密資產止穩反彈，以及彭博報導美國官員正就輝達（NVIDIA）是否可向中國銷售其H200 旗艦AI晶片進行初步討論，市場情緒修復，道瓊等四大指數震盪收高，為明日台股開盤帶來新契機。

根據市場預估，全球AI資本支出至2026年將達4,800億美元，主要集中AI基礎建設，包括資料中心、伺服器、網路設備與半導體製程，並推動相關供應鏈需求持續擴張，諸如半導體相關、電源管理、散熱、印刷電路板、記憶體等產業。

對於近期市場的AI泡沫說，第一金投顧董事長黃詣庭分析，AI伺服器的GB200與GB300出貨暢旺到明年，無論是 ODM 、PCB、散熱等次產業展望都正向。

AI基礎建設的資料庫中心電力需求，也拉高相關個股訂單能見度。群益投顧分析，AI帶動晶片需求增加、單一晶片又因算力提升而耗電量顯著增加；隨GB300在2026年量產，2026年開始ASIC投片量逐年提高，預期美國新投入燃氣發電廠投資年增率都呈雙位數，將帶動台灣重電廠商成長動能。

統計AI各產業當前的擴產指標股，晶圓代工廠以台積電為主，IC測試股以京元電子馬首是瞻，電源管理可觀察台達電，散熱股則是奇鋐。股性較活潑的PCB可留意台光電、金像電、欣興、臻鼎-KY、金居等；至於網通廠則以智邦為首；記憶體股可看華邦電。

除AI產業擴展動作大外，無人機產業崛起，相關企業順勢擴產，相關個股營運有望增溫，醞釀股價後市行情。國泰投顧表示，台灣無人機出口在過去不到兩年內呈現爆炸性成長，中光電擁有近乎全機製造能力，除具備量產能力外，亦擁有三光酬載鏡頭等關鍵組件研發能力。此外，電子紙的需求也是有增無減，可留意元太。