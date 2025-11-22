志聖2025年營收可望創高

志聖（2467）轉型布局半導體有成，法人看好，2025年營收有望創歷史新高，隨AI晶片與高速運算（HPC）需求強勁，2026年有望持續改寫新猷。

志聖10月營收5.61億元，月增13.13%，年成長50.99%，為同期新高。累計今年前十月合併營收49.16億元，年增27.55%，已超越2024年全年，顯示公司在半導體先進封裝設備及AI伺服器相關應用需求帶動下，持續展現穩健成長動能。

法人指出，志聖近年積極轉型布局半導體先進封裝與載板製程設備，受惠台積電及國際封測廠、先進PCB導入新製程設備需求，公司營收結構明顯優化。隨AI晶片與HPC需求強勁，看好2025年志聖營收有望創歷史新高，且預期相關設備訂單2026年起進一步放量。