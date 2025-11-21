榮化擬再賣榮科逾5419張 充實營運資金

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB上游銅箔廠商榮科（4989）今日代母公司李長榮化學工業股份有限公司 公告處分李長榮科技股份有限公司股權，榮化擬再賣榮科逾5,419張，用於充實營運資金。

依據公告，榮化擬下周一起交易日期：114/11/24~114/12/23將再賣股，交易數量：5,419,585股，每單位價格：每股交易價格25元~70元，交易總金額：約為新台幣135,489,625元至379,370,950元。處分利益待交易完成後公告實際數字。

榮化目前持有榮科股數：50,169,392股，持股比率：36.41%，設質股數：44,749,807股，依據說明，取得或處分之具體目的：為充實李長榮化學工業股份有限公司營運資金。

榮化已於114/9/8、114/9/11、114/9/12、114/10/17、114/11/11公告處分榮科股票，累積交易數量為28,828,000股，累積交易總金額為新台幣848,910,475元，處分利益新台幣548,039,920元，處分利益列入資本公積。

