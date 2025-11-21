榮化擬再賣榮科逾5419張 充實營運資金

輝達（NVIDIA）財報再度讓華爾街為之瘋狂，上季營收年增62%至570億美元的歷史新高，獲利年增65%至319億美元，雙雙超越市場預期，不僅暫時打消外界對於AI泡沫的危機，也激勵輝達盤後股價一度翻揚逾6%至197.80美元。

