榮化擬再賣榮科逾5419張 充實營運資金
PCB上游銅箔廠商榮科（4989）今日代母公司李長榮化學工業股份有限公司 公告處分李長榮科技股份有限公司股權，榮化擬再賣榮科逾5,419張，用於充實營運資金。
依據公告，榮化擬下周一起交易日期：114/11/24~114/12/23將再賣股，交易數量：5,419,585股，每單位價格：每股交易價格25元~70元，交易總金額：約為新台幣135,489,625元至379,370,950元。處分利益待交易完成後公告實際數字。
榮化目前持有榮科股數：50,169,392股，持股比率：36.41%，設質股數：44,749,807股，依據說明，取得或處分之具體目的：為充實李長榮化學工業股份有限公司營運資金。
榮化已於114/9/8、114/9/11、114/9/12、114/10/17、114/11/11公告處分榮科股票，累積交易數量為28,828,000股，累積交易總金額為新台幣848,910,475元，處分利益新台幣548,039,920元，處分利益列入資本公積。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言