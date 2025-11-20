AI高階測試火熱 穎崴彈簧針明年月產上看700萬支、Hyper與MEMS齊發動

穎崴（6515）20日舉行法說會，董事長王嘉煌表示，從人工智慧（AI）晶片、高效能運算（HPC）到高階模組化封裝（Moding），公司鎖定的就是先進封測升級中最關鍵的測試介面與整合方案，目前第4季產能「真的是蠻緊張的」，彈簧針、測試座與關鍵零組件均在加速擴產，以因應訂單爆發。

王嘉煌指出，知名的晶圓代工廠與封測廠正啟動全球擴產，穎崴主攻這些「高級半導體」的測試介面，產品自彈簧針、測試座延伸至探針卡（Probe Card），已形成完整產品線。今年自製彈簧針月產能約350萬支，明年目標提升至600～700萬支，同時維持約四到五成外購比重，以「自製＋外購」雙軌策略兼顧供給彈性與產能。

在全球布局上，他表示，今年上半年已在美國亞利桑那州找到「比較明確的一個合作對象」，雙方正就合作模式與策略評估，未來將成為支援在地客戶、配合美系大廠供應鏈重整的重要據點。東南亞方面，則鎖定車用半導體與高階封測往當地移轉的趨勢，提前尋找合適場地，未來將以美國製造為核心、東南亞提供區域彈性服務，打造具韌性的全球供應布局。

在產品結構上，系統級測試（SLT）已是穎崴營收主力。專案經理余茂表示，整體SLT對公司營收的貢獻「一定大於一半」，長期來看占比一般都超過五成。副總經理陳紹焜補充，高頻高速同軸型產品（coaxial）「大部分的東西都來自於SLT，尤其是Server的部分」，自動化測試設備（ATE）亦大量採用coaxial方案。

針對市場最關注的國際關鍵客戶，陳紹焜透露，目前合作仍以ATE為主，預期明年有機會出現突破並開始導入SLT。對其他雲端服務供應商（CSP），穎崴則提供可同時支援最終測試（FT）與SLT的相容測試座（socket），讓後段人力與設備較有限的客戶，一套socket即可兼顧兩種測試模式。他指出，一旦SLT全面導入，「跟FT比起來會有五倍之多，甚至更高」，在高腳位、高單價socket帶動下，長期營收放大效應將相當明顯。

高階探針卡與MEMS技術則是下一階段成長核心。陳紹焜坦言，「MEMS的發展，這是一個不可逆的，我們現在還處在非常初期的階段。」由於自建MEMS探針難度極高，公司選擇與全球少數深耕多年的領先廠商合作，兼顧專利風險、財務體質與製程尺寸roadmap。

他說明，一套MEMS探針卡從備料到出貨約需8～10個月，先前採購的料件集中在第3、4季交貨，已開始反映在第3季營收上，但對毛利率造成壓力；第4季貢獻預期優於第3季。第二階段啟動後，合約規模將「比第一階段高很多倍」，合作期長達5年，預計明年第1季之後，MEMS相關毛利率可回到較健康水準，憑藉較高平均單價（ASP），對營收與獲利的挹注將愈來愈明顯。

除MEMS探針卡外，超導體測試座（Hyper Socket）是另一個重要成長引擎。陳紹焜指出，過去高頻高速應用主要以coaxial應對，如今AI伺服器帶來「大功耗、大封裝」的新需求，Hyper正是面向這一塊的新世代規格。隨新平台導入推進，預期自明年下半年至後年，Hyper營收貢獻將逐步放大，「會成為漸漸跟coaxial來並行，甚至有機會超過它的營收」，因Hyper的asp約比coaxial高出近三成。

他進一步指出，雖然MEMS探針卡短期毛利率難以比肩公司最高毛利產品，但因單價極高，配合既有coaxial、高階Cobra探針卡與塑膠測試座（plastic socket）產品線，未來在營收結構與獲利動能上，將形成互相拉抬的「組合拳」。

談到整體營運展望，陳紹焜表示，今年已進入11月底，「今年設定的目標，幾乎都已經完成」，2025年相較2024年將呈現「非常高的成長性」。若利率與地緣政治等總體環境維持穩定，「明年絕對是一個高成長性的一年」，並樂觀看待2026年在MEMS探針卡、Hyper產品線全面放量、自製產能與瓶頸陸續解除後，有機會成為歷年成長幅度最高的一年。