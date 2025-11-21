健鼎 瞄準逾150天
健鼎（3044）受惠記憶體、伺服器業務暢旺，法人看好DDR4、DDR5等市場需求助益記憶體業務成長，因此維持「買進」評等。
法人預估，健鼎記憶體業務在2026年可望提升至營收占比26%，年增約25%。在AI發展浪潮推升下，HBM需求大幅成長並產生排擠效應，使DDR4、DDR5等傳統記憶體供應偏緊，需求明年有望成長逾20%，健鼎身為PCB產業中記憶體領域的主要供應商將明顯受惠。至於伺服器業務，歐美CSP的AI ASIC專案及品牌大廠非輝達的AI伺服器需求，預料將成為健鼎明年AI伺服器的主要成長動能。
權證發行商建議，看好健鼎後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數150天以上的權證介入，放大槓桿利潤。（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言