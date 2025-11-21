快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

健鼎 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者崔馨方整理

健鼎（3044）受惠記憶體、伺服器業務暢旺，法人看好DDR4、DDR5等市場需求助益記憶體業務成長，因此維持「買進」評等。

法人預估，健鼎記憶體業務在2026年可望提升至營收占比26%，年增約25%。在AI發展浪潮推升下，HBM需求大幅成長並產生排擠效應，使DDR4、DDR5等傳統記憶體供應偏緊，需求明年有望成長逾20%，健鼎身為PCB產業中記憶體領域的主要供應商將明顯受惠。至於伺服器業務，歐美CSP的AI ASIC專案及品牌大廠非輝達的AI伺服器需求，預料將成為健鼎明年AI伺服器的主要成長動能。

權證發行商建議，看好健鼎後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數150天以上的權證介入，放大槓桿利潤。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

健鼎 記憶體

延伸閱讀

歐盟「未來士兵」特殊軍購案增 神基黃明漢：10多件無人機專案進行中

神基：美政府停擺釀訂單延遲 記憶體漲價無立即影響

台股創史上第2大單日漲點！記憶體股卻坐雲霄飛車 南亞科、華邦電大跌

輝達財報超預期！法人：半導體仍處於上升周期 建議買這類主題型ETF

相關新聞

意德士業績熱 加班趕工

意德士（7556）董事長闕聖哲昨（20）日表示，現有廠房產能滿載，為滿足客戶需求，得加班趕出貨。客戶庫存調整已告一段落，...

中保科攜統一超推微型倉

中保科技（9917）昨（20）日宣布，攜手統一超商結合經濟部商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」與工研院「微型倉智慧調...

面板跌價 雙虎營運承壓

集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布11月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，受傳統淡季影響，電視面板報價...

豐興：建築用鋼 價格有底

豐興（2015）昨（20）日召開法說會指出，台灣建築用鋼市場將維持「收縮但不崩跌，價格有底、需求偏弱、競爭升溫」格局，豐...

富強鑫訂單看到明年第3季

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）昨（20）日舉行法說會指出，客戶群拉貨加持下，今年全年營收力拚創新高；目前在手訂單已看到...

中華車攻零碳商用車 報捷

中華車（2204）副總經理錢經武昨（20）日指出，中華車開發的ET35為台灣第一台國產電動3.5噸商用車，在8月量產下線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。