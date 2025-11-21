健鼎 瞄準逾150天

健鼎（3044）受惠記憶體、伺服器業務暢旺，法人看好DDR4、DDR5等市場需求助益記憶體業務成長，因此維持「買進」評等。

法人預估，健鼎記憶體業務在2026年可望提升至營收占比26%，年增約25%。在AI發展浪潮推升下，HBM需求大幅成長並產生排擠效應，使DDR4、DDR5等傳統記憶體供應偏緊，需求明年有望成長逾20%，健鼎身為PCB產業中記憶體領域的主要供應商將明顯受惠。至於伺服器業務，歐美CSP的AI ASIC專案及品牌大廠非輝達的AI伺服器需求，預料將成為健鼎明年AI伺服器的主要成長動能。

權證發行商建議，看好健鼎後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數150天以上的權證介入，放大槓桿利潤。（元大證券提供）

