聯鈞 選價內外20%

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

矽光子指標股聯鈞（3450）近期股價隨大盤劇烈震盪，短線雖有修正，但產業長線多頭趨勢未變。法人指出，受惠AI資料中心對高速傳輸需求急升，聯鈞在雷射二極體封測領域具備技術優勢，且已成功切入美系大廠AOC供應鏈。

公司法說會釋出樂觀展望，預期第4季營運將顯著回溫，明年在客戶擴大資本支出與拉貨動能轉強下，整體營運表現有望更勝今年；法人表示，聯鈞基本面有撐，短線回檔修正反而提供逢低布局的機會。

權證發行商指出，看好聯鈞後市的投資人，可以透過權證高槓桿、低門檻的特性，挑選價內外20％以內、剩餘天數90天以上的權證，以小資金卡位股價反彈契機，並在控制最大損失的前提下，追求倍數獲利的潛力。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

