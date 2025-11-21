快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

金像電 兩檔發光

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股昨（20）日強彈，在盤面18檔漲停個股中，金像電（2368）即為其中之一，除受惠指數跌深反彈外，也受外資高盛證券將其目標價升至725元的激勵，以漲停價574元改寫股價歷史新高。

高盛指出，根據調查，金像電將成為 Google TPU 板卡的關鍵供應商，估計2026 年的市占率不低於20%；且在AWS Trainium 3即將在12月開始出貨，且市占率相較Trainium 2的50%，預估將進一步提升至 60~70%以上。據此，高盛調升金像電2026、2027年獲利預估各3%、4%，因此建議「買進」、目標價由700元調升至725元。

權證發行商建議，看好金像電後市表現的投資人，可挑選價內外5%內、距離到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

金像電 高盛 權證

延伸閱讀

金像電強鎖漲停！原來是大單下月就要出貨 高盛調升目標價至725元

輝達財報給力！電子權值紅通通 台股大漲846點收27,426點

NVIDIA救全村…全球的股市變得很強！直雲：盤轉小多繼續做多

國家隊護盤 猛拉權值股…敲進台積、鴻海、聯發科等

相關新聞

意德士業績熱 加班趕工

意德士（7556）董事長闕聖哲昨（20）日表示，現有廠房產能滿載，為滿足客戶需求，得加班趕出貨。客戶庫存調整已告一段落，...

中保科攜統一超推微型倉

中保科技（9917）昨（20）日宣布，攜手統一超商結合經濟部商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」與工研院「微型倉智慧調...

面板跌價 雙虎營運承壓

集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布11月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，受傳統淡季影響，電視面板報價...

豐興：建築用鋼 價格有底

豐興（2015）昨（20）日召開法說會指出，台灣建築用鋼市場將維持「收縮但不崩跌，價格有底、需求偏弱、競爭升溫」格局，豐...

富強鑫訂單看到明年第3季

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）昨（20）日舉行法說會指出，客戶群拉貨加持下，今年全年營收力拚創新高；目前在手訂單已看到...

中華車攻零碳商用車 報捷

中華車（2204）副總經理錢經武昨（20）日指出，中華車開發的ET35為台灣第一台國產電動3.5噸商用車，在8月量產下線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。