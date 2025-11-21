美費半、T50正2 四檔靚

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

受惠於AI霸主輝達最新一季財報優於預期，掃除市場對AI變現能力的疑慮，美股為首的全球科技股展開報復性反彈。在費城半導體指數領軍衝鋒下，直接連結美股半導體核心的國泰費城半導體（00830），以及具備槓桿爆發力的元大台灣50正2（00631L）兩檔ETF成為盤面上的多頭急先鋒，吸引大批搶短資金湧入。

法人指出，儘管聯準會（Fed）降息節奏轉趨觀望，但AI與高效能運算（HPC）的硬需求並未降溫。00830追蹤費城半導體指數，成分股囊括輝達、博通、超微及台積電ADR等產業龍頭，被視為這波AI反彈行情中「純度最高」的受惠者，隨著2025年AI應用從雲端走向邊緣裝置，半導體產業長線成長趨勢依然明確。

另一方面，台股與美股連動深，權王台積電先進製程具壟斷優勢，帶動台股大盤同步走揚。00631L為兩倍槓桿設計，在市場出現明確波段漲幅時，能創造優於大盤的獲利。法人分析，在當前「急跌後強彈」的盤勢中，00631L展現了極佳的攻擊性，適合積極型投資人作為短線衝刺的工具。

面對近期股市的劇烈震盪，除了布局ETF外，權證發行商也建議，投資人可善用「權證」操作。權證具有「資金門檻低」與「高槓桿」特性，若看好半導體族群反彈延續，可買入價外15％以內、距到期日90天以上的認購權證參與行情。法人分析，透過權證，投資人僅需支付小額權利金，便能參與現股漲跌。在當前多空交戰激烈的環境下，利用權證搭配00830或00631L等現貨ETF操作，將更能靈活掌握這波AI反彈契機。

